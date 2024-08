Neuer Lieferdienst legt in Augsburg los

Der nächste Lieferdienst versucht sein Glück am Standort Augsburg: Das Unternehmen Flink eröffnet eine Filiale in der Karolinenstraße. Dieser Standort hat eine Vorgeschichte. Es gab dort in der Vergangenheit einen anderen Lieferdienst, der die Räume nutzte. Gorillas machte dann aber den Abflug.

Derzeit laufen Umbauten im Erdgeschoss des Hauses. Vielen Augsburgern ist der Standort vertraut, weil hier bis vor wenigen Jahren eine Filiale der Stadtsparkasse Augsburg untergebracht war. Die Eröffnung der Flink-Filiale ist Freitag, 30. August, geplant. Nach Unternehmensangaben läuft die Schulung der 50 neuen Mitarbeiter auf Hochtouren. Zum Start wird Flink in Augsburg rund 2500 Produkte im Sortiment haben, heißt es weiter. Zeitnah werde das Angebot auf 3000 Produkte wachsen. Das Sortiment speist sich aus bekannten Marken, Rewe-Eigenmarken und auch der Augsburger Bäckerei 32 Grad.

Flink in Augsburg: Fahrer sind mit E-Bike unterwegs

Das Liefergebiet soll große Teile des Stadtgebiets abdecken. Die Fahrer sind ausschließlich mit E-Bikes unterwegs. Fabian von Hardenberg, Deutschlandchef von Flink, sagt: „Wir wollen in Augsburg mit unserem erstklassigen Service und den besten Produkten überzeugen.“