Light Nights 2022 in Augsburg: Termine, Uhrzeiten, Orte

Beim den "Light Nights Augsburg" erstrahlt die Fuggerstadt in aufwendigen Lichtinstallationen. Alle Infos rund um das "Festival of Lights" in Augsburg gibt es hier.

Das "Festival of Lights" kommt erneut nach Augsburg, um die Stadt in einem anderen Licht erscheinen zu lassen! Seit 2005 gibt es diese Veranstaltung in Berlin, bei der markante Punkte der Stadt auf eine besondere Art und Weise inszeniert werden. Kreative Köpfe aus Deutschland und dem Ausland entwerfen aufwendige Lichtershows, projizieren Farben und Formen auf die Wahrzeichen Berlins, tauchen Gebäude in ein neues Licht und hauchen zentralen Plätzen pulsierendes Leben ein.

Der große Zuspruch, den die Macherinnen und Macher des "Festival of Lights" erfahren haben, weckte auch das Interesse anderer Städte: New York, Bukarest, Jerusalem, Zagreb und weitere Orte haben sich dem Festival of Lights angeschlossen. Auch Augsburg ist seit 2019 ebenfalls Teil der illustren Runde von Orten, die die eigene Stadt zur Videoleinwand werden lassen. Hier ist das Augsburg Marketing für die Durchführung verantwortlich, die allerdings eng mit den Verantwortlichen des "Festival of Lights" zusammenarbeiten.

Unter dem Titel "Light Nights Augsburg" findet das "Festival of Lights" auch in diesem Jahr wieder in der Fuggerstadt statt. An welchen Tagen Sie die "Light Nights" bestaunen können, zu welchen Uhrzeiten die Lichtershows geplant sind und an welchen Orten Lichterspiele aufgeführt werden, haben wir für Sie zusammengefasst. Außerdem haben wir einen Rückblick auf die "Light Nights Augsburg" aus dem Jahr 2021.

"Light Nights" in Ausburg: Wann findet das "Festival of Lights" statt?

Die "Light Nights Augsburg" finden 2022 am vorletzten Oktoberwochenende statt. Von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, können die Installationen und Lichtershows in Augsburg bestaunt werden.

"Light Nights Augsburg": Welche Gebäude und Plätze sind Teil des "Festival of Lights"?

Selbstverständlich dürfen der Perlachturm und das Rathaus nicht fehlen, wenn markante Punkte der Augsburger Innenstadt mittels verschiedenster Lichtinstallationen in Szene gesetzt werden sollen. Videos und 3D-Animationen verwandeln die sonst kalten Gebäudeoberflächen zu einem Lichterspiel aus Farben. Der gesamte Rathausplatz und der Moritzplatz sind Teil der Inszenierungen bei den "Light Nights Augsburg", ebenso wie die Philippine-Welser-Straße, der Martin-Luther-Platz und der Park am Königsplatz.

Alle Straßen und Plätze, die im Rahmen des "Festival of Lights" beleuchtet werden, haben wir nochmals für Sie zusammengefasst:

Rathausplatz

Moritzplatz

Philippine-Welser-Straße

Martin-Luther-Platz

Kö-Park

"Light Nights Augsburg": Um wie viel Uhr findet das "Festival of Lights" statt?

Als Rahmenuhrzeiten können Sie sich 19 Uhr und 23 Uhr notieren. Denn in diesen vier Stunden flimmern die Lichtershows über die Wahrzeichen Augsburgs, erstrahlen Lichtskulpturen den Fuggerstädter Nachthimmel und werden Geschichten an den Wänden der Innenstadt erzählt.

In 2019 wurde eine zehnminütige Show gezeigt, die alle 20 Minuten wiederholt wurde. Welches Freiluftkunstwerk dieses Mal präsentiert wird, ist noch nicht bekannt.

"Light Nights Augsburg": Videorückblick des "Festival of Lights" 2021

Auch im vergangenen Jahr präsentierte sich die Stadt Augsburg in einem anderen Licht. Wir haben das Video für Sie:

"Light Nights Augsburg": Wissenswertes

Augsburg Marketing, die das "Festival of Lights" in Augsburg organisieren, sind sich der aktuellen Situation rund um die Energieproblematik bewusst, die aktuell in Deutschland vorherrscht. Laut eigener Aussage habe man im Jahr 2021 lediglich 159,48 Euro für Energie ausgegeben, die komplett aus "regenerativem Ökostrom" bezogen wurden. Zwar dürfen das Rathaus und der Perlachturm aufgrund der Verordnungen der Bundesregierung eigentlich nicht beleuchtet werden, allerdings gibt es für Kulturveranstaltungen Ausnahmen - deshalb können, dürfen und werden die "Light Nights Augsburg" auch in diesem Jahr stattfinden.

