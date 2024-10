Das ist bei den Light Nights 2024 in Augsburg geboten

Bunte animierte Lichtkunst, die drei Abende lang über verschiedene Gebäude in der Innenstadt flackert: Das sind die Light Nights in Augsburg. Auch dieses Jahr findet die Lichtinstallation wieder statt. Wann, wo und wie das Motto für die Light Nights 2024 lautet, können Sie hier nachlesen.

Termin und Uhrzeit der Light Nights 2024 in Augsburg

Die Light Nights finden für gewöhnlich Ende Oktober in Augsburg statt, in diesem Jahr ist bereits am vorletzten Oktoberwochenende soweit. Das sind die Termine der Light Nights 2024:

Freitag, 18. Oktober

Samstag, 19. Oktober

Sonntag, 20. Oktober

Die Lichtinstallationen finden jeweils von 19 Uhr bis 23 Uhr statt.

Icon Galerie 25 Bilder Am Donnerstagabend wurde noch für die große Lichtershow in der Augsburger Innenstadt geprobt. In diesem Jahr geht es ins Weltall. Wir waren mit der Kamera dabei.

Motto der Light Nights 2024

Das Motto von 2024 verspricht, den „Blick in die Sterne und die unendlichen Weiten des Universums“ zu werfen. In der Stadt verteilte Lichtinstallationen und Animationen werden das diesjährige Thema „Space/Future“ kreativ interpretieren.

Das sind die Orte der Augsburger Light Nights 2024

In den Mittelpunkt der Lichtkunst gerückt werden unter anderem der Rathausplatz und der Königsplatz. Für die Rathaus-Fassade ist eine futuristische Animationsshow geplant, auf dem Eckerle-Haus und dem Perlachturm können Zuschauerinnen und Zuschauer in die Weiten des Weltalls abtauchen. Der Königsbau am Kö wird mit einer 3D-Videoinstallation geschmückt, außerdem soll es einen „intergalaktischen Gruß“ aus dem Raumschiff Enterprise geben.

Am Kö wird ebenfalls die McDonald‘s-Filiale angestrahlt, in der Philippine-Welser-Straße lädt ein leuchtender Sternenhimmel zum Flanieren und betrachten ein. Am Martin-Luther-Platz steht ein Mitmachprojekt auf dem Programm: Besucherinnen und Besucher können die Projektionen auf die Annakirche mitgestalten. Der Stadtmarkt, der ebenfalls beleuchtet ist, hat an den Veranstaltungstagen bis 23 Uhr geöffnet.

Eine Neuheit gibt es in diesem Jahr ebenfalls: Die Moritzkirche ist heuer zum ersten Mal bei den Light Nights dabei. Dort finden vier Licht-Shows mit Live-Orgelmusik aus dem Science-Fiction-Film Interstellar statt. Die Plätze für das Konzert in der Moritzkirche müssen vorher gebucht werden.