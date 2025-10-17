Das ist ab heute bei den Light Nights in Augsburg geboten

Die Light Nights lassen die Augsburger Innenstadt auch in diesem Jahr wieder erstrahlen. Vom Freitag, den 17. Oktober bis Sonntag, den 19. Oktober werden Gebäude in der Innenstadt von 19 bis 23 Uhr mit Lichtinstallationen angestrahlt. Zusätzlich gibt es am Freitagabend eine lange Shopping-Nacht, in der einige Geschäfte bis 23 Uhr geöffnet haben.

Light Nights 2025 in Augsburg: Diese Lichtinstallationen gibt es

Die Lichtinstallationen sind vielfältig. Das Motto der Light Nights 2025 in Augsburg ist „Natur und Liebe“. Das zeigt sich unter anderem deutlich an der Installation am Rathausplatz. Folgende Installationen sind in der Augsburger Innenstadt geplant.

Am Rathausplatz sind gleich drei Projektionen zu bestaunen. Die obere Hälfte des Rathauses ziert ein Tigerkopf. Die Türme strahlen in einem satten grün. Der Perlachturm ist, trotz Baugerüst, bunt verziert. Dort ranken sich Blumenmuster den Turm entlang. Das Eckerle am Rathausplatz zeigt die Welt unter dem Meeresspiegel mit bunten Korallen. Ganz nach dem diesjährigen Motto „Natur und Liebe“ gibt es hier Lichtinstallationen mit Tieren und Pflanzen zu sehen.

Light Nights 2025 in Augsburg: Am Martin-Luther-Platz wird es interaktiv

Die Philippine-Welser-Straße orientiert sich an dem Motto „Liebe.“ Die Straße wird mit Lichtinstallationen und Herzen beleuchtet. Mit vier großen Projektoren findet hier eine begehbare Lichtshow statt.

Am Martin-Luther-Platz hingegen wird es interaktiv. Hier können Besucher an einem Keyboard ihre Musikkünste zum Besten geben. Das Spielen der Tasten löst verschiedene Lichtspiele am gegenüberliegenden Gebäude aus. Dabei tauchen unter anderem der Hotelturm und das Rathaus zwischen bunten Farbspielen auf.

Am Königsplatz wird der Park in bunten Lichtern erstrahlen. Außerdem macht der Autohersteller Kia hier einen Zwischenstopp auf seiner Roadshow und präsentiert neben einem Lastwagen mit Gastronomie und Dachterrasse seine Fahrzeuge.

Stadtmarkt Augsburg: Kulinarisches Angebot bei den Light Nights

Direkt gegenüber, am Königsbau am Königsplatz wird es eine Lichtshow aus zahlreichen optischen Täuschungen geben. Dabei wird auch die „atemberaubende Metamorphose“ des Augsburger Unternehmens MAN zu Everllence dargestellt werden. In knalligen Farben mit Retro-Charakter erstrahlt die Fassade des McDonald's am Königsplatz. Hier werden PopArt-Grafiken zum Thema Liebe gezeigt. In einer Ankündigung heißt es: „Hier darf geküsst werden.“

Am Moritzplatz wird unsere Zeitung, anlässlich des 80-jährigen Bestehens, einen Rückblick an der Fassade der Moritzkirche mit den bewegendsten Bildern aus 80 Jahren zeigen.

Ein gutes Stück weiter, in der Altstadt, werden Fassaden und die Wasserstraßen leuchten. Auch der Stadtmarkt ist ein Teil der Light Nights und bietet an den drei Tagen jeweils bis 23 Uhr ein erweitertes kulinarisches Angebot an. Zusätzlich wird es eine stimmungsvolle Beleuchtung geben.