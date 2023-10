Lichterfestival "Light Nights" macht aus Augsburg ein buntes Kunstwerk

Von 20. bis 22. Oktober finden in Augsburg wieder die Light Nights statt. Am Freitag lockt zudem die Lange Einkaufsnacht in die Innenstadt. Das ist diesmal geboten.

Bunte, animierte Lichtkunst, die drei Abende lang über verschiedene Gebäude in der Innenstadt flackert: Vom 20. bis 22. Oktober sind wieder die "Light Nights" in Augsburg. Diesmal stehen bei dem Lichterfestival, das von Augsburg Marketing organisiert wird und täglich von 19 bis 23 Uhr geht, ganz besondere Gebäude im Mittelpunkt der Shows.

Als Motto der "Light Nights" 2023 dient der 450. Geburtstags von Elias Holl, dem berühmten Augsburger Baumeister, der mit seinen Gebäuden das Stadtbild wesentlich geprägt hat. Aus diesem Grund sollen unter anderem die von ihm geplanten Gebäude, wie das Rathaus, der Perlachturm und die alte Lateinschule des Gymansiums St. Anna in den Mittelpunkt der Lichtkunst gerückt werden. Für die Rathaus-Fassade ist erneut eine 3D-Videoinstallation in Kooperation mit dem "Festival of Lights in Berlin" angekündigt. Schon vergangenes Jahr waren die Festival-Macherinnen und Macher an den Light Nights beteiligt.

Lichtkünstler machen aus Philippine-Welser-Straße einen Lichttunnel

Neben den genannten Gebäuden werden aber auch weitere Augsburger Bauwerke und Areale angestrahlt sein: Der Garten des Schaezlerpalais wird von den Kunstsammlungen und Museen Augsburg inszeniert, der Moritzplatz mit einer Tesla-Lightshow in Szene gesetzt, und auch der Königsbau und die McDonalds-Filiale am Königsplatz bekommen ein buntes Kleid aus Lichtern. In der Philippine-Welser-Straße wartet auf die Besucherinnen und Besucher etwas Besonderes: Dort wird es ein Lichtdach aus verschiedenen Formen und Farben geben, das sich über die gesamte Straße spannen und einen leuchtenden Tunnel schaffen wird. Am Martin-Luther-Platz dürfen die Gäste der "Light Nights" dagegen selbst kreativ werden: Sie können die Projektionen auf die Annakirche nach den eigenen Vorstellungen mitgestalten. Der Stadtmarkt, der ebenfalls beleuchtet ist, hat an den Veranstaltungstagen bis 23 Uhr geöffnet und bietet auch kulinarische Genüsse.

2019 fanden die "Light Nights" erstmals in Augsburg statt und zog seither immer wieder - von einer Corona-Pause abgesehen - Tausende Besucherinnen und Besucher - auch aus dem Umland - in die Augsburger Innenstadt.

Lange Shopping-Nacht am 20. Oktober in Augsburg

Am Freitag, 20. Oktober, findet in der Stadt zudem die lange Shopping-Nacht statt. Geschäfte haben dann bis 23 Uhr geöffnet. Zuletzt gab es seitens des Handels Kritik an dem frühen Termin: Ursprünglich war die Shopping-Nacht der Auftakt für das Weihnachtsgeschäft. Der Innenstadtgewerbebeirat habe sich diesmal explizit für diesen Termin ausgesprochen, heißt es seitens Augsburg Marketing. Im vergangenen Jahr fiel die Bilanz der Händler noch gemischt aus. Teils schlossen Läden schon vor 23 Uhr oder hatten gar nicht erst geöffnet. Augsburgs Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle setzt dennoch auf den langen Einkaufsabend: „Wir haben die Chance, Augsburg als Einkaufsziel Nummer eins in unserer Region zu präsentieren." Er hoffe auf viele geöffnete Geschäfte und besondere Aktionen.

