Polizei umstellt linken Szenetreff: Aktivisten beklagen „unverhältnismäßigen“ Einsatz

Die „Ganze Bäckerei“ in der Frauentorstraße ist einmal mehr Schauplatz eines Polizeieinsatzes geworden, der unter linken Aktivistinnen und Aktivisten heftige Kritik hervorruft. Dabei umstellten Beamte den Szenetreff in der Augsburger Innenstadt. Nun laufen Ermittlungen gegen drei junge Menschen, Linke beklagen Unverhältnismäßigkeit, die Polizei spricht von einem „kommunikativen“ Umgang. Was war passiert?

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86153 Innenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis