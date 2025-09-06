Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Linke Aktivisten kritisieren Polizeieinsatz nach Ladendiebstahl an Szenetreff „Ganze Bäckerei“ in Augsburg

Augsburg

Polizei umstellt linken Szenetreff: Aktivisten beklagen „unverhältnismäßigen“ Einsatz

Die Polizei rückt zu einem größeren Einsatz am linken Szenetreff „Ganze Bäckerei“ in Augsburgs Innenstadt aus. Anlass ist ein Ladendiebstahl. Aktivisten sind empört.
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Die „Ganze Bäckerei“ in der Frauentorstraße gilt als Treffpunkt der politisch linken Szene in Augsburg. Kürzlich wurde sie Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes.
    Die „Ganze Bäckerei“ in der Frauentorstraße gilt als Treffpunkt der politisch linken Szene in Augsburg. Kürzlich wurde sie Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes. Foto: Peter Fastl (Archivbild)

    Die „Ganze Bäckerei“ in der Frauentorstraße ist einmal mehr Schauplatz eines Polizeieinsatzes geworden, der unter linken Aktivistinnen und Aktivisten heftige Kritik hervorruft. Dabei umstellten Beamte den Szenetreff in der Augsburger Innenstadt. Nun laufen Ermittlungen gegen drei junge Menschen, Linke beklagen Unverhältnismäßigkeit, die Polizei spricht von einem „kommunikativen“ Umgang. Was war passiert?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden