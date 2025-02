Bundestagswahl: Linken-Direktkandidatin will mit klassisch linken Themen punkten

Von Haustür zu Haustür: Die Linke geht im Wahlkampf in Augsburg einen anderen Weg. Während die meisten Parteien auf Infostände setzen, kommen die Linken zu den Menschen nach Hause. „Wir wollen vor Ort erfahren, was die Menschen beschäftigt“, sagt Direktkandidatin Elisabeth Wiesholler. Als häufigstes Problem genannt würden hohe Mietpreise. „Viele Menschen in Augsburg können sich das Wohnen nicht mehr leisten“, sagt Wiesholler. Die 27-Jährige hat sich das Thema auf die Fahnen geschrieben. Dass sie selbst einmal für den Bundestag kandidieren würde, hätte Wiesholler indes nicht erwartet.

