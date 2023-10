Augsburg

07:26 Uhr

Leben mit Lipödem: Diese Frau hat ein einzigartiges Geschäft entwickelt

Ein Keilkissen muss nicht nach Pflegeheim aussehen, findet Caroline Sprott. Mit ihrem Spezial-Geschäft am Milchberg zieht die Bloggerin, die selbst an der Lipödem-Krankheit leidet, Kundschaft aus ganz Deutschland an. Das meiste aber verkauft sie online.

Plus Caroline Sprott betreibt ein Geschäft am Milchberg und beliefert Kundschaft in aller Welt. Jetzt bringt die Augsburgerin ein Buch heraus. Hinter all dem steckt eine Krankheit.

Der Laden am Milchberg ist klein, doch für viele Menschen hat er eine große Bedeutung. Sogar aus ganz Deutschland reisen sie offenbar an - nicht nur, um einzukaufen. Viele der Kundinnen und Kunden holen sich auch eine Portion Mut und Optimismus. Denn das Wichtigste an dem Geschäft ist die Inhaberin selbst, Caroline Sprott. Sprott leidet seit 14 Jahren an Lipödem, einer Störung der Fettverteilung, bei der es zu einer unkontrollierten Fettvermehrung an verschiedenen Körperstellen kommt. Es ist die Geschichte über eine Frau, die für sich einen Weg gefunden hat, mit einem Leben unter Schmerzen umzugehen, ihrem Ziel, anderen Ödem-Erkrankten zu helfen, ein geschriebenes Buch und über den wundersamen Laden in der Altstadt.

Mode, Karten, Schmuck, Kosmetik - das Geschäft mit den beiden Schaufenstern am Fuße des Milchbergs sieht auf den ersten Blick wie eine der liebevoll eingerichteten und inhabergeführten Geschäften aus, wie sie in vielen Städten fernab der Haupteinkaufsstraßen zu finden sind. Und doch ist "Power Sprotte" ganz anders. Der Concept Store richtet sich an Menschen, die krankheitsbedingt Kompressionen tragen müssen. Etwa weil sie nach einer Krebsbehandlung ein Lymphödem haben oder, wie Caroline Sprott, an Lipödem leiden. In Deutschland allein gelten 3,8 Millionen Menschen als Lipödem-Kranke. In dem Augsburger Geschäft gibt es Dinge, die das Leben in Kompressionen nicht nur erträglicher machen, sondern auch den Alltag der Betroffenen aufhellen sollen.

