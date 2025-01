Fliegerbombe in Augsburg erfolgreich entschärft

In der Tiroler Straße im Augsburger Stadtteil Haunstetten ist am Montagvormittag eine Bombe gefunden worden. Wir berichten hier live über die geplante Entschärfung und die Evakuierung.

Offenbar stießen Arbeiter bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der Tiroler Straße auf den Sprengkörper. Weil die Bombe dabei offenbar bewegt wurde, muss sie heute noch entschärft werden. Nach derzeitigem Stand soll dies um 16 Uhr geschehen, Spezialisten werden demnächst am Fundort erwartet. Nach Informationen der Berufsfeuerwehr sind inzwischen die Evakuierungsmaßnahmen angelaufen, Anwohner werden per Lautsprecherdurchsagen informiert. Evakuiert werden soll in einem Radius von 350 Metern. Laut Feuerwehrsprecher Friedhelm Bechtel sind davon rund 1543 Menschen betroffen.

Bei dem Fund handelt es sich um eine amerikanische Fliegerbombe mit zwei Zündern. Allein der reine Sprengstoff-Inhalt wird auf rund 120 Kilogramm geschätzt. Gleich in der Nähe des Fundorts befindet sich die Katholische Kindertagesstätte St. Albert. Sie ist umgehend evakuiert worden. Ebenfalls in der Nähe befindet sich das Flugzeugwerk Premium Aerotec.

Bombenfund in Augsburg-Haunstetten: 2000 Mitabeiter müssen Werk verlassen

Wie es von Einsatzkräften heißt, sollen die rund 2000 Mitarbeiter eine Stunde vor Beginn der Entschärfungsmaßnahme informiert werden, damit sie das Werk verlassen. Die Berufsfeuerwehr weist darauf hin, dass hilfsbedürftige Menschen, die nicht mobil sind, sich unter der Notrufnummer 112 melden sollen. Für die Zeit der Evakuierung und Entschärfung können Betroffene die Fröbel-Grundschule in der Siebenbürgenstraße 19 als Anlaufstelle aufsuchen.

Die Haunstetterstraße wurde zwischen Eichenstraße und Kopernikusstraße vollgesperrt. Nach Auskunft von Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch dürfte es wegen der Entschärfung auch zu Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr kommen, allerdings werde etwa die Straßenbahnlinie 2 erst kurz vor der Entschärfung um 16 Uhr gestoppt. Man versuche, die Auswirkungen nach Möglichkeit in Grenzen zu halten. Der aktuelle Bombenfund sei aber voraussichtlich nicht derart folgenreich wie etwa im Oktober 2022 im Toni-Park. Damals mussten wegen einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe 3800 Menschen ihre Wohnungen verlassen, die Entschärfungsaktion zog sich bis in den späten Abend. Auch gemessen daran spricht Pintsch von einem „Routineeinsatz“ am Montag.

In Augsburg kommt es regelmäßig zu Bombenfunden. Grund sind umfangreiche Bombardierungen während des Zweiten Weltkriegs. Bis heute werden immer wieder Blindgänger gefunden, die aufwendig entschärft werden müssen.