Luxusgut Pflegeheim: „Augsburger Appell“ fordert eine bezahlbare Pflege

Pflegebedürftige und ihre Angehörige müssen oft tief in die Tasche greifen. Wenn der Partner einen Heimplatz benötigt, dann kostet der Eigenbeitrag in den ersten zwei Jahren nicht selten über 3000 Euro im Monat. Konten werden deshalb aufgelöst, Wohnungen, die als gemeinsame Altersvorsorge dienen sollen, verkauft. Vertreter von sozialen Trägern stellen auch fest, dass in der ambulanten Pflege notwendige Leistungen nicht gebucht werden, weil sich Pflegebedürftigen diese nicht mehr leisten können. Gegen diese Entwicklung stemmt sich die Augsburger Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und Sozialreferent Martin Schenkelberg (CSU). Sie haben einen „Augsburger Appell für bezahlbare Pflege“ veröffentlicht und drängen die Politik zu einer umfassenden Reform. Pflege dürfe „kein Luxusgut“ sein, betonen sie.

