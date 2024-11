Luxusleben ergaunert? Das dubiose „Dubai-Beamtenpaar“ aus Augsburg

Daniel B. und seine Frau traten in Augsburgs Gesellschaft als glamouröses Paar auf. Im Netz veröffentlichten sie Bilder von Luxusurlauben in Dubai, auf Mykonos und den Malediven. Urlaube, die sie möglicherweise nicht wirklich aus eigener Tasche zahlten. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen den 36-Jährigen, der bis vor Kurzem noch in der Bayerischen Staatskanzlei als Beamter gearbeitet hat, wegen Betrugsverdachts. Er soll Investoren geprellt haben. Informationen unserer Redaktion, wonach auch gegen die Ehefrau ermittelt wird, bestätigt die Behörde nun. Die Eheleute wirkten zumindest auf dem Papier wie ein normales Beamten-Paar.

