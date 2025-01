Betrugsverdacht: Beruflicher Ärger für Augsburger „Dubai-Beamtenpaar“

In den feinen Restaurants in Augsburgs Maximilianstraße war Daniel B. anzutreffen. Ein Grieche, wo der Oberregierungsrat mit Freunden zusammensaß, zählte zu seinem Lieblingslokal. Wenn er sich nicht gerade mit seiner Frau in Dubai aufhielt, wo beide gerne hinreisten. Die opulenten Zeiten scheinen vorbei, seitdem die Staatsanwaltschaft Augsburg gegen das Beamtenpaar ermittelt. Daniel B. und seine Frau lebten nun zurückgezogen, heißt es. Der Beamte, der bis Ende Oktober in der Bayerischen Staatskanzlei gearbeitet hatte, wird verdächtigt, Anleger aus der Augsburger Gesellschaft um Geld geprellt zu haben. Nun gibt es berufliche Konsequenzen, allerdings nicht für ihn.

