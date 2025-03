M-net Firmenlauf Augsburg 2025: Alle Infos im Überblick

Auch 2025 können Läuferinnen und Läufer wieder beim Augsburger Firmenlauf an den Start gehen. In den vergangenen Jahren gab es die Möglichkeit, den Lauf entweder in Präsenz oder virtuell zu bestreiten. Auch in diesem Jahr wird der Firmenlauf wieder in hybrider Form stattfinden. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um den Termin, die Anmeldung, den Ablauf und den Zeitplan.

Wann findet der Firmenlauf Augsburg 2025 statt?

Der Termin für den M-net Firmenlauf Augsburg 2025 ist am Dienstag, 20. Mai. Der Präsenzlauf, der in diesem Jahr in zwei Startwellen startet, beginnt um 18.30 Uhr. Die zweite Startwelle startet um 19 Uhr. Die Startzeit für den virtuellen Lauf ist an jenem Dienstag frei wählbar: Das gilt von 0.00 Uhr bis 23.59 Uhr.

Wo verläuft die Strecke beim Firmenlauf Augsburg?

Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Das gilt sowohl für den Präsenzlauf als auch für den virtuellen Lauf.

Der Präsenzlauf beginnt und endet an der Messe Augsburg. Der Rundkurs führt durch das Univiertel und das Gögginger Wohngebiet. Der Ort für den virtuellen Lauf ist frei wählbar. Dabei können sich die Läuferinnen und Läufer per App verbinden, damit der Laufweg dann auch anerkannt wird.

Die Strecke des Firmenlaufs im Video:

Wie komme ich am besten zum Firmenlauf 2025?

Adresse: Messe Augsburg, Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg

Die Veranstalter empfehlen auf der Website des M-net Firmenlaufs die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Es sei ratsam, mit der Straßenbahnlinie 3, bis zur Haltestelle „Bukowina Institut/PCI“ zu fahren. Mit der Regionalbahnlinie RB77 ist die Haltestelle „Messe“ ideal.

Wie viel kostet die Teilnahme am Firmenlauf Augsburg 2025?

Für den Präsenzlauf des Augsburger Firmenlaufs 2025 sind bereits alle Startplätze vergeben. Für den virtuellen Lauf sind noch Startplätze verfügbar. Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Jahren. Die Anmeldung erfolgt über den Veranstalter: www.m-net-firmenlauf-augsburg.de/anmeldung.html

Das sind die Kosten für die Anmeldung:

Präsenzlauf Startplatz 1 bis 2000: 21 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Präsenzlauf ab Startplatz 2001: 25 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Virtueller Lauf: 15 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Die Startgebühr beinhaltet auch folgende Leistungen:

Startnummer

Umkleide und Gepäckabgabe

Streckenverpflegung

Zielverpflegung

Zeitmessung

Urkunde

Medaille

Siegerehrung

Rahmenprogramm

Moderation

Expo-Bereich

Fotos und Videos

Medizinische Versorgung

Icon Galerie 205 Bilder Mehrere tausend Läuferinnen und Läufer trotzen dem Regenwetter und gehen beim 13. m-net Firmenlauf in Augsburg an den Start. Eindrücke von der Strecke.

Welches Programm ist beim Firmenlauf 2025 geboten?

Der Präsenzlauf, der in diesem Jahr in zwei Startwellen startet, beginnt um 18.30 Uhr. Die zweite Startwelle startet um 19 Uhr. Das Rahmenprogramm beginnt allerdings schon vorher:

17 Uhr: Rahmenprogramm beginnt

17.45 Uhr: 1. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

18.30 Uhr: 1. Startwelle des „14. M-net Firmenlauf Augsburg“

19 Uhr: 2. Startwelle des „14. M-net Firmenlauf Augsburg“

20 Uhr: 2. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

23 Uhr: Ende der Veranstaltung