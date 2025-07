M-net Firmenlauf in Augsburg: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner

In diesem Jahr war das Wetter gnädig mit den Läuferinnen und Läufern beim Augsburger Firmenlauf. Nach der Regendusche im Jahr 2024 kamen sie dieses Mal trockenen Fußes ins Ziel. Am Ergebnis bei den Männern änderte das jedoch nichts – der Sieger heißt auch in diesem Jahr Maximilian Berger. Bei den Frauen schaffte es in diesem Jahr die 18-jährige Magdalena Mayer als erste ins Ziel.

Ergebnisse vom Augsburger Firmenlauf: Wer hat gewonnen?

Einzelwertung Männer:

Platz 1: Maximilian Berger, Zeit 15:20 Minuten, Team Absolute Run Augsburg Fast Men, Startnummer 465

Platz 2: Felix Luckner, Zeit 15:53 Minuten, Team Absolute Run Augsburg Fast Men, Startnummer 467

Platz 3: Jakob Heindl, Zeit 16:16 Minuten, Team Kethe & Friends, Startnummer 6768

Einzelwertung Frauen:

Platz 1: Magdalena Mayer, Zeit 18:43 Minuten, Team ISA Team E, Startnummer 5402

Platz 2: Kerstin Liebl, Zeit 18:43 Minuten, Team HPC runners, Startnummer 4924

Platz 3: Valerie Hecker, Zeit 18:58 Minuten, Team fsmathe, Startnummer 12596

Mannschaftswertung Männer:

Platz 1: Absolute Run Augsburg Fast Men - Gesamtzeit 1:04:04

Maximilian Berger, Zeit 15:20, Startnummer 465

Felix Luckner, Zeit 15:53, Startnummer 467

Tom Hohenadl, Zeit 16:22, Startnummer 468

Benjamin Dillitz, Zeit 16:29, Startnummer 466

Platz 2: Timeless Planet - Gesamtzeit 1:08:26

Tim Mahl, Zeit 16:44, Startnummer 12222

Marvin Küster, Zeit 16:54, Startnummer 12221

Philipp Meyer, Zeit 17:06, Startnummer 12219

Christoph Feldner, Zeit 17:42, Startnummer 12220

Platz 3: Timeless Planet 2 - Gesamtzeit 1:12:43

Elias Wasner, Zeit 17:25, Startnummer 12226

Paul Steurer, Zeit 17:40, Startnummer 12225

Alexander Klimek, Zeit 18:44, Startnummer 12223

Constantin Wenzlik, Zeit 18:54, Startnummer 12224

Mannschaftswertung Frauen:

Platz 1: Timeless Planet 1 - Gesamtzeit 1:23:51

Anna Kuntscher, Zeit 19:14, Startnummer 12235

Anna Christen, Zeit 20:19, Startnummer 12236

Sabrina Klotz, Zeit 20:59, Startnummer 12238

Katinka Temme, Zeit 23:19, Startnummer 12237

Platz 2: Knödel Quartett - Gesamtzeit 1:26:12

Jonna Neuhaus, Zeit 20:35, Startnummer 12614

Klara Wierzcholski, Zeit 20:52, Startnummer 12613

Rebekka Prim, Zeit 21:19, Startnummer 12615

Sabrina Ahlborn, Zeit 23:26, Startnummer 12616

Platz 3: Absolute Run Augsburg Fast Women - Gesamtzeit 1:27:05

Hannah Sassnik, Zeit 19:19, Startnummer 469

Luise Heinrich, Zeit 21:48, Startnummer 470

Yvonne Bober, Zeit 22:02, Startnummer 471

Diana Naschwitz, Zeit 23:56, Startnummer 472

Mannschaftswertung Mixed:

Platz 1: Kethe Coaching Club KCC - Gesamtzeit 1:12:25

Felix Müksch, Zeit 16:48, Startnummer 6766

Florian Spötzl, Zeit 17:11, Startnummer 6767

Katharina Engelhardt, Zeit 19:01, Startnummer 6765

Gerhard Brändle, Zeit 19:25, Startnummer 6764

Platz 2: Automobile Tierhold Team - Gesamtzeit 1:13:32

Johann Hillebrand, Zeit 16:31, Startnummer 4747

Heiko Mittelhof, Zeit 18:02, Startnummer 4748

Georg Kinadeter, Zeit 19:13, Startnummer 4749

Yvonne Kleiner, Zeit 19:46, Startnummer 4750

Platz 3: HPC runners - Gesamtzeit 1:18:40

Kerstin Liebl, Zeit 18:43, Startnummer 4924

Sander Geuther, Zeit 19:18, Startnummer 4922

Antoni Jahn, Zeit 20:09, Startnummer 4923

Jochen Unger, Zeit 20:30, Startnummer 4925

(Anmerkung der Redaktion: Alle Ergebnisse sind vorläufig und ohne Gewähr.)

Ergebnis-Info: Durch einen Chip in der Startnummer beginnt die Netto-Zeitnahme erst nach Überqueren der Startlinie. Alle Ergebnisse sind abrufbar unter www.m-net-firmenlauf-augsburg.de.

Wo gibt es Bilder vom Firmenlauf?

Unsere Fotografen sind an der Strecke unterwegs. Die Bildergalerie wird im Lauf des Abends immer wieder aktualisiert.

Icon Galerie 196 Bilder Unterstützt von Schaulustigen und einem bunten Rahmenprogramm starten tausende Läuferinnen und Läufer beim 14. m-net Firmenlauf in Augsburg. Die Fotos vom Event.

Wann fand der Firmenlauf Augsburg 2025 statt?

Der Termin für den M-net Firmenlauf Augsburg 2025 war am Dienstag, 20. Mai. Der Präsenzlauf, der in diesem Jahr in zwei Startwellen startete, begann um 18.30 Uhr. Die zweite Startwelle startete um 19 Uhr. Die Startzeit für den virtuellen Lauf ist an jenem Dienstag frei wählbar: Das gilt von 0.00 Uhr bis 23.59 Uhr.

Wo verläuft die Strecke beim Firmenlauf Augsburg?

Die Strecke ist 5,3 Kilometer lang. Das gilt sowohl für den Präsenzlauf als auch für den virtuellen Lauf.

Der Präsenzlauf beginnt und endet an der Messe Augsburg. Der Rundkurs führt durch das Univiertel und das Gögginger Wohngebiet. Der Ort für den virtuellen Lauf ist frei wählbar. Dabei können sich die Läuferinnen und Läufer per App verbinden, damit der Laufweg dann auch anerkannt wird.

Die Strecke des Firmenlaufs im Video:

Wie komme ich am besten zum Firmenlauf 2025?

Adresse: Messe Augsburg, Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg

Die Veranstalter empfehlen auf der Website des M-net Firmenlaufs die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Es sei ratsam, mit der Straßenbahnlinie 3, bis zur Haltestelle „Bukowina Institut/PCI“ zu fahren. Mit der Regionalbahnlinie RB77 ist die Haltestelle „Messe“ ideal.

Wie viel kostete die Teilnahme am Firmenlauf Augsburg 2025?

Für den Präsenzlauf des Augsburger Firmenlaufs 2025 sind bereits alle Startplätze vergeben. Für den virtuellen Lauf sind noch Startplätze verfügbar. Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Jahren. Die Anmeldung erfolgt über den Veranstalter: www.m-net-firmenlauf-augsburg.de/anmeldung.html

Das sind die Kosten für die Anmeldung:

Präsenzlauf Startplatz 1 bis 2000: 21 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Präsenzlauf ab Startplatz 2001: 25 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Virtueller Lauf: 15 Euro pro Teilnehmerin und Teilnehmer

Die Startgebühr beinhaltet auch folgende Leistungen:

Startnummer

Umkleide und Gepäckabgabe

Streckenverpflegung

Zielverpflegung

Zeitmessung

Urkunde

Medaille

Siegerehrung

Rahmenprogramm

Moderation

Expo-Bereich

Fotos und Videos

Medizinische Versorgung

Ein Teil der Startgebühren geht an soziale Projekte in der Region. Im letzten Jahr wurden 12.145 Euro an Organisationen wie die Georgsschule Augsburg, den Kinderschutzbund Augsburg und die Kartei der Not gespendet. Insgesamt sind seit 2012 über 168.000 Euro für wohltätige Zwecke zusammengekommen.

Welches Programm war beim Firmenlauf 2025 geboten?

Der Präsenzlauf, der in diesem Jahr in zwei Startwellen startet, begann um 18.30 Uhr. Die zweite Startwelle startete um 19 Uhr. Das Rahmenprogramm begann allerdings schon vorher:

17 Uhr: Rahmenprogramm

17.45 Uhr: 1. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

18.30 Uhr: 1. Startwelle des „14. M-net Firmenlauf Augsburg“

19 Uhr: 2. Startwelle des „14. M-net Firmenlauf Augsburg“

20 Uhr: 2. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil des Open-Air-Konzerts von „SM!LE“

23 Uhr: Ende der Veranstaltung

Und was gab es für Zuschauerinnen und Zuschauer zu sehen?

Der Firmenlauf ist nicht nur ein sportliches Event. Besonders rund um die Messe war eine ausgelassene Stimmung zu erwarten, mit Musik und vielen Fans, die die Läufer anfeuern. Wer möchte, konnte sich auch am kreativen Outfit-Wettbewerb beteiligen, dessen Gewinner später auf der Preisverleihung gekürt wurde. Nach dem Lauf sorgte die Band „Smile“ bei der Run-Party für Unterhaltung. (mit fla)