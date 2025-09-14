Macheten, Messer, Machos: Was ein Taxifahrer nachts erlebt

Nachts um zwei, Wartezone Lechhausen. Ein Mann Mitte vierzig, alkoholisiert, schwankend, mit einem großen, prall gefüllten Rucksack auf dem Rücken, nähert sich dem Taxi. Er lässt sich schwer auf die Rückbank fallen. „Nach Haunstetten.“ Mehmet Arslan fährt los. Der Fahrgast hat spürbar Wut und Frust. Er redet von Russland und der Ukraine und dass der Krieg bald nach Deutschland komme. Dann ein Rascheln. Im Innenspiegel sieht Arslan mit steigendem Puls, wie der Mann in seinen Rucksack greift. Eine Machete legt sich an seinen Hals. Arslan atmet flach. Vollbremsung, dem Mann die Waffe entreißen? Zu riskant. Er entscheidet sich für etwas, was er außer schreiben gut kann: reden. „Wow, was für ein schönes Teil, Bruder. Wo hast du das her?“ Der Mann antwortet, sein Blick verändert sich. „Ein Geschenk von einem Freund“, sagt er. Arslan spürt: der Bann ist gebrochen.

Stefanie Schoene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Machete Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Taxi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis