Linke Aktivisten treten in Augsburg in einen öffentlichen Hungerstreik

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten aus dem politisch linken Spektrum sind am Freitagmittag in Augsburg in einen Hungerstreik getreten. Er soll insgesamt 48 Stunden bis Sonntag, 12 Uhr, dauern und größtenteils öffentlich stattfinden. Wie das Solidaritätsnetzwerk Augsburg mitteilt, geht es dabei um eine Solidaritätsbekundung gegenüber Maja T., einer in Ungarn inhaftierten Person aus Deutschland. Sie steht unter dem Verdacht, im Februar 2023 an Gewalttaten gegen mutmaßliche Rechtsextremisten beteiligt gewesen zu sein.

Öffentlicher Hungerstreik in Augsburg soll Solidarität mit Maja T. zeigen

Anfang Juni trat T. nach Auskunft ihres Anwalts in einen unbefristeten Hungerstreik – um gegen Bedingungen der Untersuchungshaft zu protestieren und eine Überstellung zurück nach Deutschland zu fordern. Maja T. ist non-binär, identifiziert sich also weder als ausschließlich männlich noch weiblich. Dies soll auch der Grund für T.s Unterbringung in Isolationshaft sein.

In mehreren deutschen Städten treten Aktivistinnen und Aktivisten über das Wochenende in einen Hungerstreik. Die Streikaktion in Augsburg, an der wohl eine mittlere einstellige Personenzahl aktiv teilnimmt, soll nach Auskunft der Organisatoren ein Zeichen der Solidarität sein. Auch wenn die Beteiligten keine persönliche Beziehung zu Maja T. hätten, unterstütze man die Forderungen nach einem Ende der „menschenunwürdigen“ Haftbedingungen sowie nach einer Rücküberstellung, so das Solidaritätsnetzwerk Augsburg.

Linke Aktivisten schließen sich Klimacamp an und demonstrieren am Holbeinplatz

Die Beteiligten treten ab Freitagmittag, 12 Uhr, in den Hungerstreik, ab 19 Uhr war eine Versammlung am Klimacamp im Wittelsbacher Park vorgesehen. Für Samstag ist eine Dauerkundgebung auf dem Holbeinplatz geplant, sie soll von 10 bis 20 Uhr dauern. Die gesamte Aktion endet dann am Sonntag. Von 10 bis 12 Uhr ist eine Kundgebung an der Herz-Jesu-Kirche im Stadtteil Pfersee angekündigt, um 12 Uhr soll der Streik dann mit einer gemeinsam verzehrten Suppe gebrochen werden.