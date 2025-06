Mann bei Unfall auf B17 in Augsburg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der B17 in Augsburg ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall mit drei beteiligten Autos ereignete sich gegen 8.30 Uhr auf der Höhe von Oberhausen in Fahrtrichtung Norden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 31-jähriger BMW-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Dabei kollidierte er mit dem Auto vor ihm, das eine 69 Jahre alte Frau fuhr. Diese wiederum wurde durch den Zusammenstoß auf den Hyundai eines 69-jährigen Fahrers geschoben. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Schätzungen zufolge entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 40.000 Euro. Alle Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B17 war für kurze Zeit komplett gesperrt. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 31-Jährigen. (ina)