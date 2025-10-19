Icon Menü
Mann belästigt Frau verbal in Augsburger Straßenbahn und greift Helfer an

Augsburg-Haunstetten

Mann belästigt Frau in Augsburger Straßenbahn und greift Helfer an

Ein 25-Jähriger hat eine Frau in einer Tram in Augsburg-Haunstetten verbal belästigt. Als zwei Zeugen einschritten, ging er auf diese los.
    •
    •
    •
    Die Augsburger Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise.
    Die Augsburger Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Hinweise. Foto: Jens Büttner/dpa (Symbolbild)

    Ein 25-Jähriger hat nach Angaben der Polizei eine Frau in einer Straßenbahn in Richtung Haunstetten Nord verbal attackiert. Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Freitag gegen 15.45. Als die Frau an der Haunstetter Straße ausstieg, folgte ihr der Mann.

    Zwei Passanten bemerkten das Verhalten und sprachen den 25-Jährigen an. Daraufhin ging dieser laut Polizei auf die Zeugen los. Nach Verständigung der Polizei konnte er im näheren Umfeld angetroffen werden, während die Frau und die beiden Passanten nicht mehr vor Ort waren.

    Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Die Passanten sowie Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2710 zu melden. (ina)

