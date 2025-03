Versuchter Raub vor Schuhgeschäft in Oberhausen

Zu einem versuchten Raub ist es am Donnerstag vor einem Schuhgeschäft in der Dieselstraße in Oberhausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ging dort ein bislang Unbekannter einen 24-Jährigen körperlich an und forderte dessen Handy. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, sprühte der Mann ihm offenbar Pfefferspray ins Gesicht. Weil der 24-Jährige sein Handy trotzdem nicht herausgab, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, rund 165 cm groß, helle Hautfarbe, kurze Haare. Er trug eine blaue Hose und eine schwarze Jacke Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter Telefon 0821/323-3821 entgegen. (gau)

