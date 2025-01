Mann rastet aus und schlägt auf Auto und einen Zeugen ein

Ein 30-jähriger Mann ist am Donnerstag in der Eichenhofstraße in Augsburg nach Angaben der Polizei ausgerastet. Er schlug demnach auf einen Mann und ein Auto ein. Wie die Polizei meldet, schlug der Mann am späten Nachmittag gegen 17 Uhr zunächst gegen das Auto einer Frau, die mit ihrem Fahrzeug kurz angehalten hatte. Warum er das tat, sei unklar, so die Polizei.

Ein Anwohner, der den Vorfall mitbekam, stellte den 30-Jährigen zur Rede - und wurde von diesem offenbar sofort ins Gesicht geschlagen. Es kam laut Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Eine Polizeistreife sei alarmiert worden und habe die Situation beruhigt, heißt es. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)