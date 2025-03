Mann schießt anderem ins Bein: SEK nimmt Verdächtigen im Raum Augsburg fest

Die dunklen Autos und weißen Busse mit Münchener Kennzeichen, die mit Blaulicht in der Nähe des Polizeipräsidiums unterwegs waren, fielen auf in Augsburg. Gut zehn Fahrzeuge waren es, die am Donnerstag vergangener Woche auf der Gögginger Straße Aufsehen erregten – und Fragen aufwarfen. Dass dahinter ein Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei stecken musste, war schnell klar. Aber wo, und vor allem: warum? Schließlich kommen die schwer bewaffneten, vermummten Beamten nicht zu jeder Razzia; sie werden gerufen, wenn es brenzlig werden könnte. Inzwischen ist allerdings klar, was hinter dem Großeinsatz der Ermittler steckte.

Hintergrund ist ein Verbrechen, das sich nicht in der Region Augsburg abspielte, sondern in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt: in der Stadt Ahlen im Münsterland, gut 50.000 Einwohner. Hier, so berichten es Vertreter der Staatsanwaltschaft Münster und des zuständigen Polizeireviers, wurde ein 48 Jahre alter Mann am Montag vergangener Woche schwer verletzt. Ein ihm bekannter Mann, so die Darstellung der Ermittler, habe ihm gegen 6 Uhr morgens in seinem Auto aufgelauert und mehrfach auf ihn geschossen. Die Tat ereignete sich in einem ruhigen Wohngebiet; der 48-Jährige wurde drei Mal ins Bein getroffen, der Täter floh, zunächst zu Fuß.

SEK-Einsatz im Raum Augsburg: Das steckt hinter der Festnahme in Königsbrunn

Und offenbar in Richtung Süden. Die Polizei fahndete auch mit einer detaillierten Personenbeschreibung nach einem 54-jährigen Mann – und warnte vor ihm. Der Verdächtige „könnte eine scharfe Schusswaffe bei sich führen“, hieß es von den Ermittlern. Die Spuren führten die Polizei schließlich nach Augsburg und in die Region. Ob der mutmaßliche Täter hier Verwandte oder Bekannte hat, auf der Durchreise war oder für länger bleiben wollte: All das ist noch unklar. Der 54-Jährige, heißt es, schweige bislang zu den Vorwürfen.

Die Festnahme erfolgte schließlich durch das SEK in Königsbrunn, wie ein Sprecher der Polizei Münster mitteilt. Ein Richter hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft bereits zuvor einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, ausgestellt.