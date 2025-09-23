Mann schlägt am Augsburger Imbissladen zu

Ein 28-Jähriger hat am Montagabend an einem Imbissladen in der Elisenstraße im Antonsviertel einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, hat ein 48-Jähriger gegen 19 Uhr beobachtet, dass sich der junge Mann offenbar auffällig an dem Imbiss verhielt. Als er diesen ansprach, schlug der 28-Jährige laut Polizei sofort und unvermittelt zu. Dann flüchtete er.

Als der 48-Jährige sich wieder in den Imbissladen begab, kam der aggressive Mann zurück. Nach Angaben der Polizei schlug er den Mann offenbar erneut. Als ein 33-jähriger Mitarbeiter des Lokals zur Hilfe eilte, bekam wohl auch er Schläge ab.

Einsatz in Augsburg: Auch einen Polizisten soll er geschlagen haben

Polizeibeamte trafen den 28-Jährigen im Nahbereich an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Einsatzkräfte brachten ihn zunächst auf eine Polizeidienststelle. Als er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen werden sollte, schlug der 28-Jährige einen Polizeibeamten ins Gesicht und verletzte ihn dabei, wird weiter berichtet. Die Beamten brachten den Mann in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte gegen den 28-Jährigen.