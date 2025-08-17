Mann schlägt nach Polizeibeamten

Am Samstag kam es in der Augsburger Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Gegen 15.45 Uhr wurde ein 35-Jähriger gemeldet, der am Hohen Weg und später vor dem Dom Passanten anpöbelte. Der stark alkoholisierte Mann verweigerte bei der Kontrolle die Angabe seiner Personalien und wehrte sich gegen die Durchsuchung nach Ausweisdokumenten. Dabei schlug er nach einem Polizeibeamten.

Der Mann wurde gefesselt und aufgrund fehlenden Wohnsitzes sowie der Gefahr weiterer Straftaten in Polizeiarrest genommen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (att)