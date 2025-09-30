Mann tritt gegen Auto und spuckt Fahrer ins Gesicht

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem bislang unbekannten BMW-Fahrer und einem 75-jährigen Autofahrer ist es am Sonntag in der Schönbachstraße im Stadtteil Oberhausen gekommen.

Gegen 19 Uhr gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer im Bereich einer Engstelle zu einem Streit. Wie die Polizei weiter berichtet, trat der bislang Unbekannte offenbar gegen das Auto des 75-Jährigen. Zudem spuckte er ihm nach derzeitigen Erkenntnissen ins Gesicht. Anschließend fuhr der BMW-Fahrer weiter. Der Sachschaden wird aktuell noch abgeklärt.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, circa 1,76 Meter groß, kein Bart.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Zeugenhinweise unter 0821/323-2510. (ina)