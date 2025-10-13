Icon Menü
Mann will in Augsburg Autofahrer an Flucht hindern und wird angefahren

Augsburg-Lechhausen

Mann will nach Unfall Autofahrer an Flucht hindern

Ein gewöhnlicher Auffahrunfall am vergangenen Sonntag im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist eskaliert.
    Ein Mann wollte in Augsburg-Lechhausen einen möglichen Unfallverursacher an der Flucht hindern.
    Ein Mann wollte in Augsburg-Lechhausen einen möglichen Unfallverursacher an der Flucht hindern. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein gewöhnlicher Auffahrunfall am vergangenen Sonntag im Stadtteil Lechhausen ist eskaliert.

    Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 19 Uhr in der Neuburger Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 48-Jähriger fuhr dabei auf das Auto einer 50 Jahre alten Frau auf. Der genaue Sachschaden wird derzeit ermittelt. Wie es weiter heißt, wollte der mögliche Unfallverursacher offenbar von der Unfallstelle flüchten. Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer, der den Unfall bemerkte hatte, wollte den Mann an der augenscheinlichen Flucht hindern. Er stellte sich ihm einfach in den Weg.

    Doch der 48-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Auto los. Es kam zum Zusammenstoß mit dem 32-Jährigen, der nach Angaben der Polizei unverletzt blieb. Die Polizei ermittelt nun gegen den 48-Jährigen. (ina)

