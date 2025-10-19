Icon Menü
Mann wirft in Augsburger Innenstadt Stein auf Auto und geht auf den Fahrer los

Augsburg

Mann wirft Stein auf Auto und schlägt auf Besitzer ein

Ein aggressiver Mann warf in Augsburg nicht nur einen Stein auf das Auto eines 27-Jährigen, er griff ihn auch noch an. Selbst vor der Polizei machte er keinen Halt.
    |
    |
    |
    Mit einem aggressiven Mann bekam es die Augsburger Polizei in der Innenstadt zu tun.
    Mit einem aggressiven Mann bekam es die Augsburger Polizei in der Innenstadt zu tun. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Ein 35-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in der Viktoriastraße nahe des Hauptbahnhofs ausgerastet. Wie die Polizei berichtet, geriet er gegen ein Uhr morgens mit einem 27-jährigen Mann in Streit, nachdem er offenbar einen Stein auf das Fahrzeug des 27-Jährigen geworfen hatte.

    Dem nicht genug. Der Randalierer ging nach Angaben der Polizei auf den Autobesitzer los, schlug und bespuckte ihn. Beim Eintreffen einer Streifenbesatzung zeigte er sich weiterhin äußerst aggressiv, er wurde deshalb gefesselt. Auch im weiteren Verlauf leistete der Tatverdächtige erheblichen Widerstand und versuchte sich loszureißen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt.

    Die Streife brachte den 35-Jährigen schließlich in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung, Beleidigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten. (ina)

