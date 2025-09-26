Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Mann zündet Gegenstände vor Haus in Haunstetten an

Augsburg-Haunstetten

Mann zündet Gegenstände vor Haus in Haunstetten an

Zeugen haben in Augsburg-Haunstetten beobachtet, wie sich ein Mann Zugang zu einem Gebäude verschafft hat. Dann brannten auch noch Gegenstände vor dem Haus.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wurde am Donnerstag früher Abend nach Haunstetten gerufen.
    Die Polizei wurde am Donnerstag früher Abend nach Haunstetten gerufen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstag in der Haunstetter Jahnstraße gegen 17.15 Uhr gekommen. Zeugen hatten die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sich ein 29-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohngebäude verschafft habe. Zudem würden mehrere Gegenstände vor dem Gebäude brennen.

    Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die verbrannten Gegenstände gehörten nach derzeitigen Erkenntnissen dem Mann selbst. Da er sich laut Polizei wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden