Mann zündet Gegenstände vor Haus in Haunstetten an

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Donnerstag in der Haunstetter Jahnstraße gegen 17.15 Uhr gekommen. Zeugen hatten die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass sich ein 29-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohngebäude verschafft habe. Zudem würden mehrere Gegenstände vor dem Gebäude brennen.

Die Einsatzkräfte trafen den Mann vor Ort an. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die verbrannten Gegenstände gehörten nach derzeitigen Erkenntnissen dem Mann selbst. Da er sich laut Polizei wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Sachbeschädigung. (ina)