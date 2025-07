Es läuft für Manuel Kuhn: Kurz vor seiner Hochzeit gewinnt er den Kuhsee-Triathlon

Das Einlaufen des Siegers war unüberhörbar: Mit einem lauten Freudenschrei und geballten Fäusten sprintete Manuel Kuhn über die Ziellinie und riss mit voller Kraft das Siegerband der 26. Auflage des Augsburger Kuhsee-Triathlons herunter. Lange hat der 36-jährige Ausdauersportler vom Team Triathlon Zusmarshausen auf diesen Moment hingearbeitet, unbedingt wollte er bei einer großen Veranstaltung einmal ganz oben auf dem Podium stehen. Nun ist es ihm ausgerechnet bei seinem Heimrennen am Kuhsee geglückt – und das vier Tage vor seiner Hochzeit.

Der Sieger, Vater von zwei kleinen Söhnen, konnte sein Glück kaum fassen. „Es steckt mit zwei Kindern, mit Job und Familie so viel Training hinter diesem Erfolg. Wenn man dann als Erster hier in den Zielkanal einläuft, mit dem Führungsfahrrad davor und die Zuschauer warten und jubeln, dann fühlt sich das wahnsinnig geil an. Ich habe versucht, alle noch einmal zu puschen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man als Erster das Tape abreißt“, sprudelte es aus dem Sieger nur so heraus, „das sind Emotionen, die man sich im Training immer vorstellt.“ Täglich trainiert der mit seiner Familie im Augsburger Stadtteil Pfersee lebende Ausdauerathlet, pro Woche bis zu 20 Stunden.

Manuel Kuhn liefert sich mit dem Zweitplatzierten Jan Petterer eine Verfolgungsjagd

Und dieses Engagement zahlte sich nun aus. Mit seiner Zeit von 56:37 Minuten in der für ihn eher ungewohnten Kurzdistanz über 500 Meter Schwimmen, 17 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen hatte sich Manuel Kuhn im Ziel eine knappe halbe Minute Vorsprung auf den zweitplatzierten Jan Petterer herausgekämpft. Und das überraschte das Kuhsee-Publikum ziemlich, denn Petterer war mit einem komfortablen Vorsprung von fast einer Minute noch als Erster aus dem Wasser gekommen. Doch beim Radfahren hatte Kuhn die Verfolgung aufgenommen und war dem Führenden immer näher gekommen. „Auf dem Rad habe ich ihn an der Wende gesehen, wo er mir sehr stabil wirkte. Da dachte ich schon, ich schaffe es nicht mehr.“ Aber auf dem Rückweg warf Kuhn alles rein und fuhr durchgehend knappe 340 Watt. „Mein Ziel war, so schnell wie möglich zu wechseln. Beim Laufen hatte ich ihn dann ziemlich schnell nach etwa 600 Metern“, erzählt der Sieger von seiner erfolgreichen Jagd nach dem Titel.

Ehefrau Sandra ist der wichtige Rückhalt für Triathlon-Sieger Manuel Kuhn

Die er in dieser Woche dann gleich noch mit einem privaten Höhepunkt krönen wird: der Hochzeit mit seiner Lebensgefährtin Sandra, begleitet von den Söhnen Lio und Bobby. „Meine Frau ist ein wahnsinniges Backup für mich, sie hält mir immer den Rücken frei fürs Training. Und das Schöne ist, wir heiraten am 31. Juli“, erzählte der überglückliche Sieger noch, bevor er an die Ziellinie eilte, um dort die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Einlaufen abzuklatschen.

Icon Vergrößern Premiere geglückt: Rookie Christian Pfundner (Mitte) freut sich mit seinen Freunden Felix (rechts) und Maximlian Geißenberger über seinen ersten absolvierten Kuhsee-Triahtlon. Foto: Michael Hochgemuth Icon Schließen Schließen Premiere geglückt: Rookie Christian Pfundner (Mitte) freut sich mit seinen Freunden Felix (rechts) und Maximlian Geißenberger über seinen ersten absolvierten Kuhsee-Triahtlon. Foto: Michael Hochgemuth

Darunter auch Christian Pfundner, ein Starter, der als Rookie seinen ersten Kuhsee-Triahtlon bestritten hat. Den Hochzoller Handballer hatten seine ehemaligen Teamkollegen Felix und Maximilian Geißenberger dazu motiviert, sich selbst einmal am sportlichen Dreikampf auszuprobieren. Mit Erfolg, denn bei den 231 männlichen Einzelstartern platzierte sich Pfundner gleich bei seiner Premiere im guten Mittelfeld. „Eigentlich bin ich ziemlich blauäugig da reingegangen und habe auch noch die Radschuhe zuhause vergessen. Aber das spart Zeit beim Wechseln. Wenn man in Hochzoll wohnt, muss man doch einmal auch am Kuhsee-Triathlon teilnehmen“, bemerkte der 31-Jährige mit einem Augenzwinkern.

Die Schwimmdistanz wird für Triathlon-Neuling Chrisitan Pfundner zur Herausforderung

Nach 1:11:36 Stunden war er einfach nur glücklich, durchgezogen zu haben. „Das Schwimmen war ziemlich hart, da rutscht man schnell ans Ende des Feldes, vor allem wenn man ein paar Ellenbogen abbekommt. Das Radfahren war ganz gut, leider ist etwa 200 Meter vor mir ein Unfall passiert. Aber wir konnten weiter. Und das Laufen war dann einfach nur noch zum Genießen. Auch wenn es ungewohnt ist, vom Radfahren gleich aufs Laufen umzusteigen“, schildert er seine Erfahrungen bei seinem ersten Kuhsee-Triathlon.

Der wie für viele wohl nicht der Letzte gewesen sein wird, denn Organisatorin Katja Mayer weiß, dass es im Teilnehmerfeld viele Wiederholungstäter gibt. Selbst wenn das Wetter mit dem ein oder anderen Regenschauer – vor allem beim Staffelstart und der Siegehrung – die Situation für sie, ihr Team und die Aktiven ein wenig erschwerte. Doch unter Mayers Motto „Wir sind doch nicht aus Zucker“, gab es auch bei der 26. Auflage kaum Rückzieher – weder beim Nachlauf noch auf den verschiedenen Triathlon-Distanzen. Die Kombinationswertung „Night and Day Champion“ aus Nachtlauf und Triathlon gewannen der vereinslose Jan Patterer und Julia Grammer vom Laufverein „Diamonds Aichach“. Und am Ende gab es für Katja Mayer dann auch noch gute Nachrichten zum Radunfall: die beiden Verletzten hatten am Nachmittag das Krankenhaus schon verlassen können.