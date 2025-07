Maria-Ward-Realschuld: Mädchenpower auf dem Rasen

Lautstarkes Anfeuern, schnelle Spielzüge und jede Menge Teamgeist: Beim schulinternen Fußballturnier der Maria-Ward-Realschule zeigten die Mädchen der Jahrgangsstufen 5 bis 8 vollen Einsatz.

Organisiert von der Klasse 7c und ihren Lehrkräften, traten die Klassen jahrgangsweise gegeneinander an. Schon in den Vorrunden herrschte große Begeisterung – mit Fairness, Taktik und Spielfreude. In den Finalspielen standen sich 5a und 6a sowie 7c und 8a gegenüber. Die 6a und die 7c setzten sich mit 2:1 bzw. 4:2 jeweils souverän durch und holten den Sieg in ihrer Altersgruppe. Das Turnier stand unter dem Motto „Mädchen an den Ball“. Im Rahmen des Projekts „Demokratie vor Ort“ hatte die 7c zuvor 1.000 Euro zur Umsetzung gewonnen.

Unterstützt wurde das Turnier zudem vom Rotary Club Augsburg, der Spenden aus dem Benefizkonzert mit dem Musikkorps der Bundeswehr 2025 beisteuerte. Das Konzert stand unter dem Motto „75 Jahre Grundgesetz – Freiheit, Friede, Demokratie“, unter dem auch gezielt Einzelprojekte wie dieses gefördert wurden.

Die Siegerehrung übernahmen Oberbürgermeisterin Eva Weber, Schulleiterin Rosa Müller und Sarah Jehle, Koordinatorin für Frauen- und Mädchenfußball. Applaus gab es nicht nur für die Siegerinnen – sondern für alle Teilnehmerinnen, die mit Begeisterung dabei waren. Bis zum nächsten Mal – wenn es wieder heißt: Anpfiff an der Maria-Ward-Realschule!

