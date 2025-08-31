Für die Zukunft der Marktgaststätte deutet sich ein Flop an

Es ist erst wenige Wochen her, da die Stadt einräumen musste, dass im Vorfeld der Bauernmarkt-Sanierung in der Kommunikation mit den betroffenen Stadtmarkt-Händlern einiges schief gelaufen ist. Oberbürgermeisterin Eva Weber machte das Thema zur Chefsache und entschuldigte sich bei den Beschickern. Dadurch rückte das eigentlich richtige Projekt, das eine Modernisierung und dringend notwendige Begrünung des Hitze-Hotspots Bauernmarkt vorsieht, in den Hintergrund. Bei der Zukunft der Marktgaststätte deutet sich nun womöglich der nächste städtische Flop an. Bald hört die aktuelle Wirtin auf und ein neuer Pächter ist lange nicht in Sicht.
