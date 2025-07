Marktsonntage in Oberhausen und Lechhausen starten wieder durch

Es sind beliebte und stets gut besuchte Veranstaltungen in den beiden Augsburger Stadtteilen Oberhausen und Lechhausen. Einmal im Jahr findet ein Marktsonntag statt, zu dem jeweils tausende Besucher kommen. In Lechhausen ist die Veranstaltung stets eine Spur größer. Termin ist im Oktober anlässlich der Lechhauser Kirchweih. Der Marktsonntag in Oberhausen ist eingebunden in den Augsburger Herbstplärrer. Für die Veranstalter stellen sich in diesem Jahr zusätzliche Herausforderungen. Das Thema Sicherheit spielt eine immer größer werdende Rolle.

Die Austragung der Marktsonntage steht nicht infrage

Stadt Augsburg und Polizei haben ein Auge drauf, wie Besucher bestmöglich zu schützen sind. Die Vorbereitungen laufen, es wird Auflagen bei den Sicherheitsvorkehrungen geben. Die Austragung der Marktsonntage steht nicht infrage. Das Engagement der Verantwortlichen in den beiden Stadtteilen ist hoch.

In Lechhausen ist die Aktionsgemeinschaft die treibende Kraft beim Marktsonntag. Vorsitzender Peter Fischer und sein Stellvertreter Walter Wölfle stehen für Kontinuität. „Im Vorjahr hatten wir beim Marktsonntag das 30-jährige Bestehen. In diesem Jahr feiern wir 40 Jahre Aktionsgemeinschaft“, sagt Fischer. Ein engagierter Kreis von Geschäftsleuten ist in der Planungsgruppe aktiv. „Mit dabei ist auch immer die Polizei“, informiert der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft. Es gebe eine enge Kooperation.

Marktsonntag in Augsburg-Lechhausen ist am 19. Oktober

Fischer: „Die Sicherheit ist durchaus ein Thema.“ Der Marktsonntag in Lechhausen findet in diesem Jahr am 19. Oktober statt. Festzone ist zu einem großen Teil die Neuburger Straße. Bei den Planungen für 2025 könne man sich am Vorjahr orientieren, so Fischer. Ein Dauerthema in Lechhausen ist die Straßenbahn der Linie 1, die regulär durch die Neuburger Straße fährt. Die Stadtwerke sehen ein Sicherheitsproblem, weil zu viele Besucher während des Marktsonntags auf der Straße unterwegs seien. Daher wurden Ersatzbusse zuletzt eingesetzt. Die Stadtwerke stellten den Einsatz der Busse dem Veranstalter in Rechnung.

Für das Jahr 2025 ist nach Stand der Dinge kein Tramverkehr ab den Mittagsstunden durch die Neuburger Straße vorgesehen. Der Autoverkehr wird aller Voraussicht weiträumig umgeleitet. Wer nicht unmittelbar zur Festzone möchte, fährt auf einer Umleitungsstrecke. Dies gilt sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts.

Eine Unwägbarkeit gibt es am zentralen Ort in Lechhausen. Der Stadtplatz am Schlössle wird gegenwärtig für viel Geld saniert. Das städtische Tiefbauamt habe zuletzt signalisiert, dass die Arbeiten bis zur Kirchweih rechtzeitig fertig werden, so Fischer. In diesem Fall könnte die Bühne an gewohnter Stelle stehen. Würde dies nicht klappen, sei es jedoch kein Drama, so Fischer: „Als der Grüne Kranz vor Jahren umgebaut wurde und es eine Großbaustelle am Schlössle gab, sind wir übergangsweise mit der Bühne zu einem Standort in der Quellenstraße umgezogen.“ Ein ähnliches Konstrukt sei für 2025 denkbar.

Icon Vergrößern Zum Marktsonntag in Oberhausen gehört stets ein Umzug. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild) Icon Schließen Schließen Zum Marktsonntag in Oberhausen gehört stets ein Umzug. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

In Oberhausen ist die Ausgangslage etwas anders. Die Veranstaltung fiel im Jahr 2024 ersatzlos aus. Grund war eine monatelange Großbaustelle in der Ulmer Straße. Die Verkehrsader im Stadtteil und der Helmut-Haller-Platz am Bahnhof sind Festzone. Dieses Jahr ist alles bereit für den Marktsonntag. Die Arbeitsgemeinschaft der Oberhauser Vereine und Organisationen (Arge) ist federführend.

Marktsonntag in Augsburg-Oberhausen ist am 31. August

Arge-Vorsitzende Hannelore Köppl bestätigt, dass ihr Team mit dem städtischen Ordnungsamt im engen Austausch stehe. Während des Marktsonntags wird die Tram voraussichtlich durch die Ulmer Straße fahren, ist der jetzige Stand. Dies passiert in Schrittgeschwindigkeit. „Wir möchten natürlich nach einem Jahr Zwangspause ein umfangreiches Programm mit möglichst viel Attraktionen und neuen Ständen bieten“, sagt Hannelore Köppl. Termin in Oberhausen ist am 31. August.

Die Stadt Augsburg unterstützt die Marktsonntage

Die Stadt Augsburg möchte wie gewohnt die Marktsonntage unterstützen. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) betont, dass diese Veranstaltungen zwingend zum städtischen Leben gehören. Sie seien zudem wichtig für das Zusammenleben im Stadtteil. Gleichwohl müsse aufgrund von jüngsten Anschlägen, in denen Autofahrer in Menschenmengen rasten, der Schutz ausgebaut werden. Wie zuletzt bei der Fronleichnamsprozession ist davon auszugehen, dass einzelne Zufahrtsstraßen in die Ulmer Straße und Neuburger Straße mit Privatfahrzeugen blockiert werden.