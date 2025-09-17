Der Sprungturm im Hallenbad Haunstetten ist nicht mehr zu retten

Das Hallenbad in Haunstetten hat seine Freunde. Die wissen aber auch: Die Einrichtung versprüht wenig Charme. „Es ist ganz einfach ein altes Bad“, sagt ein treuer Besucher. Momentan ist das Hallenbad geschlossen. Am Montag hat die städtische Bauverwaltung die Nutzung untersagt. In einer ersten Darstellung der Stadt hieß es, dass ein Sprungturm der Auslöser sei. Beobachter fragten sich danach, warum ausgerechnet ein einzelner Sprungturm für eine komplette Schließung verantwortlich zu machen ist. Am Dienstag gab die Stadt auf Anfrage dazu weitere Auskünfte. Der Sprungturm sei dermaßen kaputt, dass er nicht zu retten ist. Mit dem Rückbau ist bereits begonnen worden.
Augsburg
