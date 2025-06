Mit zwei Komplizen hatte ein Mann im vergangenen Jahr eine Augsburger Geschäftsfrau überfallen und ihr 33.500 Euro geraubt. Der 31-Jährige aus Moldau war nach einem DNA-Treffer in Italien aufgespürt und nach Deutschland überstellt worden. Im Prozess vor dem Augsburger Amtsgerichts schweigt er. Von zwei Mittätern fehlt bislang jede Spur. Was an jenem Abend passierte.

