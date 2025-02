Massives Sicherheitsaufgebot in Augsburg ist bittere Realität

Derzeit gilt in Augsburg: Keine Veranstaltung ohne massives Sicherheitsaufgebot. Egal, ob Demonstration, Faschingsumzug oder Straßenfest. Ohne Absperrung der Zufahrtswege und enorme Polizeipräsenz geht nichts. Das ist die bittere Bestandsaufnahme nach mehreren Anschlägen, die Deutschland zuletzt erschüttert haben. Polizei und Stadt versuchen, in bedrohlichen Zeiten so viel Freiheit wie möglich zu gewährleisten. Doch die Ressourcen sind erschöpfbar. So schmerzhaft es ist: Von Augsburg aus lässt sich an der Situation nichts ändern.

