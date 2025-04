Hotel-Ranking: Augsburger Maximilian's unter den 101 besten Hotels gelistet

Große Ehre für das Hotel Maximilian’s: Bei der feierlichen Soirée der renommierten Auszeichnung „101 Beste Hotels DACH“ wurde das Haus erneut in der Kategorie „Best Business Hotel“ gelistet. Die Preisverleihung fand am vergangenen Wochenende im Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken statt und würdigte die herausragendsten Hotels aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol.

„Wir sind außerordentlich stolz darauf, unter den besten Business-Hotels der gesamten DACH-Region vertreten zu sein. Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres hohen Anspruchs an Qualität, Gastfreundschaft und exzellenten Service, den wir unseren Gästen täglich bieten“, sagt Theodor Gandenheimer, Direktor des Hotel Maximilian’s. Mit der Einführung der neuen Zweiteilung in „Business“- und „Leisure“-Hotels trägt das Ranking den veränderten Reisegewohnheiten Rechnung.

Hotel Maximilian‘s: Ruf als erste Adresse für Geschäftsreisende wird unterstrichen

Mit dieser erneuten Auszeichnung unterstreicht das Hotel Maximilian’s seinen Ruf als erste Adresse für anspruchsvolle Geschäftsreisende in der Region und setzt Maßstäbe in puncto Qualität und Service, heißt es in einer Pressemitteilung des Augsburger Hauses. Das 5-Sterne Superior Hotel Maximilian‘s gehört zu den traditionsreichsten Hotels in Deutschland und blickt auf eine Geschichte von mehr als 300 Jahren zurück. Seit Januar 2020 ist das Hotel Maximilian’s eigenständiges Privathotel und hat sich dem renommierten, amerikanischen Verbund Preferred Hotels & Resorts angeschlossen. Mit 132 Zimmern und über 1.200 Quadratmetern Veranstaltungsfläche präsentiert sich das Hotel als erstes Haus am Platz direkt an der Maximilianstraße. Gastronomisch erwarten die Gäste das Sartory Restaurant, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern, das Restaurant Maximilian‘s mit Show-Küche und Sonnenterrasse sowie die Bar 3M. Zudem verfügt das Hotel über einen 360 Quadratmeter großen Wellnessbereich. (AZ)