McDonald's in Augsburg: Infos rund um Öffnungszeiten und Lieferservice

Bei uns finden Sie eine Übersicht zu allen McDonald's Filialen in Augsburg sowie Informationen rund um Öffnungszeiten, Speisekarte und Lieferservice.

Mit Gründung in den Vereinigten Staaten von Amerika ist McDonald's mittlerweile die umsatzstärkste Fast-Food-Kette der Welt. Das erste McDonald's Restaurant Deutschlands ging 1971 in München in den Betrieb, drei Jahre später wurde bereits in Augsburg an der Wertachbrücke die erste Filiale eröffnet. Es war zum damaligen Zeitpunkt erst die zehnte in ganz Deutschland. Nun gibt es in der Region bereits zwölf Restaurants mit insgesamt 750 Mitarbeitern. Wir listen Ihnen alle McDonald's Filialen im Stadtgebiet Augsburg auf. Außerdem informieren wir Sie zu Speisekarte, Preisen und Aktionen von McDonald's und erklären wie der Lieferservice der Fast-Food-Kette in Augsburg funktioniert.

McDonald's Augsburg: Speisekarte und Preise

Als klassisches Fast-Food-Restaurant hat McDonald's eine Vielzahl an Burgern im Angebot, die in Kombination mit unterschiedlichen Beilagen und Getränken im Menü bestellt werden können. Auch vegetarische und vegane Produkte wie auch ein spezielles Frühstücks-Angebot am Morgen und Vormittag stehen bei der Fast-Food-Kette auf der Speisekarte. Bei dem integrierten Angebot von McCafé lassen sich auch Desserts und Heißgetränke finden. Spezielle Speisekarten und Preise für Augsburg gibt es nicht, da das Angebot des Franchise-Unternehmens überall gleich ist. Eine Übersicht über Produkte, die in allen Deutschland- Filialen angeboten werden, gibt es auf der Webseite von McDonald's. Die Webseite fastfoodpreise-info hat eine Übersicht zu den Preisen aller McDonald's Produkte in Deutschland für das Jahr 2022 gemacht. Diese können aber regional variieren.

McDonald's Augsburg Lieferservice: Essen nach Hause bestellen

Seit 2017 bietet McDonald's auch einen Lieferservice in Deutschland an. Zunächst in größeren Städten wie München und Köln, mittlerweile ist die Lieferung auch in Augsburg grundsätzlich möglich. Jedoch liegt nicht das komplette Stadtgebiet im belieferten Bereich. Das Liefergebiet der einzelnen Filialen beläuft sich ungefähr auf einen Umkreis von zwei Kilometern und nicht alle Filialen in Augsburg bieten einen Lieferdienst an. Auf der Webseite von McDonald's können Sie deshalb durch Eingabe Ihrer Postleitzahl und Straße herausfinden, ob eine McDonald's Lieferung zu Ihnen nach Hause möglich ist. McDonald's liefert nicht selbst, sondern über die Lieferdienste Lieferando und Ubereats. Dafür fällt zwar keine Liefergebühr an, jedoch sind die Preise - wie McDonald's selbst angibt - bei einer Bestellung höher als in den Restaurants. Außerdem ist für eine Lieferung ein Mindestbestellwert von 15 Euro erforderlich.

Gutscheine, Monopoly und Co. - Welche Aktion gibt es heute bei McDonald's?

In regelmäßigen Abständen bietet McDonald's Aktionen für ihre Kunden an. Durch Gutscheine, die online erhältlich sind und mit der Post versendet werden, erhält man viele Produkte oder Menüs vergünstigt. Bei der Aktion "McDonald's Monopoly" sind für eine gewisse Zeit an bestimmte Produkten Codes angebracht, die man nach Kauf in der McDonald's App eingeben kann und dadurch weitere Produkte umsonst erhält oder aber auch größere Gewinne wie Fahrzeuge, Elektrogeräte oder sogar Urlaubsreisen erzielen kann. Auf der Webseite von McDonald's finden Sie immer aktuelle Aktionen und Angebote.

Alle McDonald's Filialen in Augsburg mit Öffnungszeiten

McDonald's - Restaurants in Augsburg Oberhausen:

Gablinger Weg 83a, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag, Donnerstag und Sonntag: 7.30 - 2.00 Uhr, Mittwoch: 9.00 - 2.00 Uhr, Freitag: 7.30 - 0.00 Uhr, Samstag: 7.30 - 6.00 Uhr

Donauwörther Str. 193, 86154 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 10.00 - 0.30 Uhr, Freitag und Samstag: 10.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 9.00 - 0.30 Uhr

Lieferdienst vorhanden

McDonald's - Restaurants in Augsburg Innenstadt:

Viktoriastraße 1, 86150 Augsburg , direkt am Bahnhof

, direkt am Bahnhof Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch: 6.00 - 0.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 6.00 -1.30 Uhr, Sonntag: 7.00 - 0.00 Uhr

Lieferdienst vorhanden



Fuggerstraße 2, 86150 Augsburg , direkt am Königsplatz

, direkt am Königsplatz Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.00 - 1.00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 8.00 - 2.00 Uhr, Freitag: 8.00 - 5.00 Uhr, Samstag: 9.00 - 5.00 Uhr, Sonntag: 9.00 - 1.00 Uhr

City Galerie, Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Öffnungszeiten :

McDonald's - Restaurants in Augsburg Göggingen:

Edisonstraße 12A, 86199 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag und Sonntag: 6.00 - 1.00 Uhr, Freitag und Samstag: 24 Stunden geöffnet, Drive-in täglich 24 Stunden geöffnet

Lieferdienst vorhanden

McDonald's - Restaurant in Augsburg Lechhausen:

Meraner Str. 22, 86165 Augsburg

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 0.30 Uhr, Freitag und Samstag: 9.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 0.30 Uhr

Lieferdienst vorhanden

