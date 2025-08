Mehr Asylbewerber gehen freiwillig zurück in ihre Heimat – das sind die Hintergründe

In Deuschland fliegen auch nicht die gebratenen Tauben in den Mund, aber jeder der sich anstrengt kann sich sogar mit einem sehr geringen Bildungsniveau zumindest einen bescheidenen Wohlstand erarbeiten oder wenn er/sie besonders fließig ist, durchaus sozial noch weiter aufsteigen. Wer sich hingegen weigert, deutsch zu lernen, ist selbst schuld,. Ich glaube kaum dass man mir in der Türkei ohne Sprachkenntnisse einen Job geben würde. Mal ehrlich überall auf der Welt gibt es Internet und wenn man in ein Cafe dafür gehen muss. Niemand wird gezwungen dumm zu bleiben. Wie kann man in ein Land reisen, über das man gar nichts weiss?