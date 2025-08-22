Mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund machen sich selbständig

Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten bleibt das Interesse an Unternehmensgründungen in der Region hoch. Nach Angaben der IHK Schwaben stieg die Zahl der Gewerbeanmeldungen in ganz Bayerisch-Schwaben 2024 auf 14.182 – ein Plus von 0,6 Prozent. Allein im Raum Augsburg wurden 5.147 neue Gewerbe registriert. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021 sei dies mit Blick auf die gesamte Region der höchste Wert an Gewerbeanmeldungen in den vergangenen zehn Jahren, so die IHK. Dabei fallen den Experten weitere Entwicklungen positiv auf.

Während Bayern insgesamt einen Rückgang an Gewerbeanmeldungen verzeichnete, koppelt sich die Region vom Landestrend ab. „Ein gut vernetztes Ökosystem mit Hochschulen, Gründerzentren und Beratungsangeboten schafft hier günstige Bedingungen“, betont IHK-Expertin Heide Becker. Besonders auffällig sei der Zuwachs an Gründerinnen - rund 40 Prozent der Menschen in den Beratungen sind weiblich - sowie Menschen mit Migrationshintergrund. Sie kämen meist gut vorbereitet in die Gespräche und brächten tragfähige Konzepte mit. Die größte Nachfrage gebe es aus den Bereichen Dienstleistungen und Handel.

Entwicklung des Gründergeschehens sei Zeichen für robuste Unternehmensstruktur

Während in ganz Bayerisch-Schwaben die Zahl an Gewerbeanmeldungen gestiegen ist, sank sie im Wirtschaftsraum Augsburg 2024 zwar leicht, doch der Saldo ist positiv. Das bedeutet: Es gab 921 mehr Gewerbeanmeldungen als -abmeldungen. Dieser Wert liegt rund 25 Prozent über dem Vorjahr. Die IHK Schwaben wertet dies als Zeichen für eine weiterhin robuste Unternehmensstruktur.

Und noch ein positiver Trend ist zu erkennen: Während Corona hätten viele Menschen im Nebenerwerb ein Gewerbe begonnen, aus Sorge um ihren Arbeitsplatz oder zur finanziellen Absicherung, so Heide Becker. „Heute machen sich dagegen zunehmend Chancengründer in unserer Region auf den Weg“, so die Expertin weiter. Dies seien Menschen, die trotz multipler konjunktureller Risiken den Wunsch verfolgten, sich beruflich neu zu orientieren, Chancen zu ergreifen und der eigenen Geschäftsidee nachzugehen. Viele gründeten weiter zunächst im Nebenerwerb, um zu testen, ob ihre Idee auch tragfähig ist. (nist)