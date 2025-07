Mehr Zeit für Lieferverkehr und Radler in der Augsburger Fußgängerzone

Die Stadt will in der Fußgängerzone unter der Woche jetzt dauerhaft Liefer-, Fahrrad- und Taxiverkehr bis 11.30 Uhr erlauben. Im Zuge des Maxstraßen-Verkehrsversuchs 2023 war das Zeitfenster aus Gründen der Vereinheitlichung um eine halbe Stunde verlängert worden, nachdem der Handel etwas mehr Freiheiten wollte. Die Lösung soll nun dauerhaft kommen, wenn der Stadtrat am Donnerstag zustimmt. Ein weiteres Aufweichen soll es aber nicht mehr geben, so Grünen-Stadtrat Deniz Anan bei der Vorberatung im Bauausschuss. Eine generelle Freigabe sei aktuell auch kein Thema, so die Stadt. Sie hatte die Zeiten für Radler in den vergangenen Jahren ausgedehnt (sie dürfen nur Schrittgeschwindigkeit fahren), mehr Möglichkeiten sehe man aber nicht. Ganztägig zugelassen ist Radverkehr seit jeher in der Bgm.-Fischer-Straße und der kurzen Maximilianstraße, weil hier auch öffentlicher Nahverkehr unterwegs ist.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lieferverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis