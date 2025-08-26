Mehrere Kabel von einer Baustelle gestohlen

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 20. August, 18 Uhr, bis Montag, 25. August, 7.15 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Rechenstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel. Zudem beschädigten sie weitere Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (ziss)

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis