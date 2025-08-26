Icon Menü
Mehrere Kabel von einer Baustelle gestohlen

Augsburg

Mehrere Kabel von einer Baustelle gestohlen

Neben dem Diebstahl mehrerer Kabel wurden auch einige Kabel auf der Baustelle in der Rechnestraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Am Montagmorgen wurde auf einer Baustelle in Haunstetten ein Diebstahl von mehreren Kabeln festgestellt.
    Am Montagmorgen wurde auf einer Baustelle in Haunstetten ein Diebstahl von mehreren Kabeln festgestellt. Foto: Jan Woitas/dpa

    Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Mittwoch, 20. August, 18 Uhr, bis Montag, 25. August, 7.15 Uhr, Zutritt zu einer Baustelle in der Rechenstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel. Zudem beschädigten sie weitere Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, teilt die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (ziss)

