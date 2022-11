Bei "Mein Lokal, dein Lokal" sind ab Montag Restaurants aus Augsburg zu sehen

In der TV-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" sind kommende Woche Restaurants aus Augsburg und der Umgebung zu sehen. Den Anfang macht Das Bergius.

Wo schmeckt's am besten? Wo gefällt das Ambiente? Und wo überzeugt der Service? In der Fernsehsendung "Mein Lokal, dein Lokal" treten ab Montag fünf Restaurants aus Augsburg und der Umgebung gegeneinander an: Das Bergius, die Floßlände, die Maximiliansklause, das Braustüble Ustersbach und das Singold in Schwabmünchen.

Den Anfang macht das Team rund um Bernd Seng. Im vergangenen Jahr hat er einen Edeka-Markt in Göggingen eröffnet – dort ist auch das Bergius zu finden, das er gemeinsam mit seiner Frau Anna betreibt. Dreißig Jahre lange habe er an dem Konzept eines gehobenen mediterranen Restaurants in einem Supermarkt gearbeitet, berichtet Seng. Der Metzgermeister ist mit seinem Team am Montag bei "Mein Lokal, dein Lokal" zu sehen. Seine Konkurrenz wolle er vor allem mit Steaks vom Angusrind aus der hauseigenen Metzgerei überzeugen, wie Kabel Eins ankündigt.

Bernd Seng in seiner "Einkaufswelt Seng" in Göggingen. Das Restaurant Das Bergius, das am Montag bei "Mein Lokal, dein Lokal" zu sehen ist, ist Teil davon. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Diese Augsburger Restaurants sind bei "Mein Lokal, dein Lokal" dabei

Tag zwei führt dann an den Lech, zur Floßlände, die ebenfalls erst 2021 eröffnet hat. Hier will das Team mit seiner guten Lage und Aussicht punkten – und mit Südtiroler Spezialitäten wie Wurst-, Speck- und Käse-Jausen, Kässpatzen oder Schlutzkrapfen. Am Mittwoch präsentiert sich dann die Maximiliansklause. Geschäftsführer Ramy Boles will seinen Mitstreitern beweisen, wie orientalische Küche und ein bayerisches Weinlokal zusammenpassen. Ab Donnerstag geht es dann ins Augsburger Land zu Carina Sohr. Die 27-Jährige betreibt seit rund um einem Jahr das Braustüble Ustersbach. Ihr Motto, mit dem sie bei "Mein Lokal, dein Lokal" ins Rennen geht: "Tradition trifft Moderne".

Carina Sohr und ihr Braustüble Ustersbach sind am Donnerstag bei "Mein Lokal, dein Lokal" zu sehen. Foto: Andreas Lode

Den Finaltag verbringen die Gastronomen und die Gastronomin in Schwabmünchen. Rudi Paula bringt 25 Jahre Berufserfahrung mit, in seinem Restaurant Singold konzentriert er sich seit vergangenem Jahr aufs Kochen. Auf der Karte finden sich Burger, Steaks und Fisch.

Wessen Konzept und Kochkünste überzeugen, das ist ab kommenden Montag täglich ab 17.55 Uhr auf Kabel Eins zu sehen.

"Mein Lokal, dein Lokal" nicht zum ersten Mal aus Augsburg

"Mein Lokal, dein Lokal" war nicht zum ersten Mal in der Region zu Gast. Bereits im Frühjahr 2016 traten Augsburger Köche und Köchinnen gegeneinander an. Damals teilten sich das Restaurant Magnolia und die Steakmanufaktur den Sieg. In einer Spezialsendung – auf der Suche nach den besten Kässpatzen – holte sich dann im darauffolgenden Herbst das Gasthaus Settele den Sieg. Den besten Zwiebelrostbraten brachte in dem Sonderformat Kühners Landhaus in Kissing auf den Tisch, den besten Kaiserschmarrn der Landgasthof zum Herzog Ludwig in Friedberg-Harthausen, der mittlerweile geschlossen ist.

2018 setzte sich dann das Team des Maximilian's unter Führung von Simon Lang gegen vier weitere Augsburger Lokale durch. Zwei Jahre später konnte sich der Goldene Stern in Rohrbach, 15 Kilometer südöstlich von Augsburg, über den Sieg bei "Mein Lokal, dein Lokal" freuen.

Das ist "Mein Lokal, dein Lokal" auf Kabel Eins

Bei "Mein Lokal, dein Lokal" bewerten sich nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig, auch Mike Süsser, bekannt durch "Die Kochprofis – Einsatz am Herd", vergibt Punkte. In einer Vorrunde stattet der Profikoch den einzelnen Restaurants einen Besuch ab, um deren Kochkünste zu testen. Über eine Woche hinweg stellt anschließend jeden Tag ein anderer Lokalbesitzer sein Restaurant vor. Konzept, Service, Atmosphäre und Essen werden vom Profi und den Teilnehmern mit bis zu zehn Punkten bewertet. Wer am Ende der Woche am meisten überzeugen konnte, gewinnt den "Goldenen Teller" und ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro. (fla)

"Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt", 17.55 bis 18.55 Uhr, auf Kabel Eins.