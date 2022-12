Dönerverkäufer, Sternekoch, Café-Besitzerin: Diese Menschen prägen die Maxstraße

Die Maxstraße ist Lebensmittelpunkt. Welche Menschen prägen das Leben auf Augsburgs Prachtmeile? Wir haben sie für unsere neue Video-Serie getroffen.

Die Maximilianstraße ist Augsburgs Prachtmeile – aber noch viel mehr als das: Hier reihen sich Kneipen an Antiquitätenläden, Kirchen an Clubs und Dönerladen an Sterneküche. Wer sind die Menschen, die in der Maxstraße leben und arbeiten? Was bewegt sie? Und wie ist ihr Blick auf Augsburgs berühmte Meile?

Das hat unsere Redaktion für die neue Video-Serie "Mensch, Maxstraße" herausgefunden, die Sie sich hier anschauen können. Einen Vorgeschmack auf die Menschen und Geschichten aus der Serie bekommen Sie in diesem Artikel.

***

Foto: Timian Hopf

Kirchenmusiker Peter Bader

Er hat sein Leben Gott gewidmet, arbeitet ganz am Ende der Maximlianstraße. Seit 16 Jahren ist Peter Bader Kirchenmusiker in der Basilika St. Ulrich und Afra, unterrichtet dort Chöre und Bläsergruppen. Sein Platz in der Basilika ist ganz oben: an der Orgel, bestehend aus etwa 4500 Pfeifen. Für Bader ein ganz besonderer Ort: "An diesem Platz, wo ich heute spielen darf, war schon Wolfgang Amadeus Mozart gesessen." Musik und Glaube vereinen zu können – für Bader ist es ein großes Glück.

***

Foto: Timian Hopf

Gastronom Leo Dietz

Das Peaches ist ein bisschen wie McDonalds, sagt Leo Dietz. Man sagt nicht, dass man hingehe, und trotzdem sei der Laden immer voll. In der Kultkneipe gibt es Bier, Longdrinks und natürlich ganze Eimer, voll mit "Sex on the Beach". Früher arbeitete Dietz mal als Türsteher, jetzt betreibt er zwei Kneipen und eine Diskothek. "Ich werde oft und gerne von Mitstreitern, die nicht so gerne sehen, wo ich heute bin, auf den Türsteher reduziert", sagt er. Dabei sei er so viel mehr: Gastronom, Club-Betreiber, Stadtrat und – natürlich – Maxstraßen-Liebhaber.

***

Foto: Timian Hopf

Antiquar Hartmut Schreyer

Direkt am Herkulesbrunnen, versteckt in einem Innenhof, liegt das Antiquariat Schreyer. Der Laden mit seinen etwa 50.000 Büchern wirkt wie aus einer anderen Zeit. Für Inhaber Hartmut Schreyer ist er "mein Leben und meine Welt". Die Wände sind mit Bücherregalen zugestellt, davor liegen große Kisten mit Literatur. Schreyer sammelt in seinem Laden Werke, die er erhalten, sammeln und weitergeben will. Finanziell lohnt sich das Antiquariat schon lange nicht mehr, es sei purer Idealismus, sagt er. Ans Aufhören denkt Schreyer trotzdem nicht: "Ob ich zu Hause zwischen meinen Büchern sitze oder hier, das ist egal. Also sitze ich lieber hier."

***

Foto: Timian Hopf

Gastronomin Sarah Smolik

Aus der Traum! Sarah Smolik liebt Italien. Den Kaffee, das Essen, die Architektur! Mit dem Café Centro am Moritzplatz hat sie sich 2019 ihre eigene italienische Oase geschaffen. Ihr Motto: Veni, vidi, amavi – ich kam, sah und liebte. Doch nun ist Schluss. Weil Corona sie finanziell belastete und dann auch noch eine Baustelle ihr Sommergeschäft ruinierte. Wo sie ihre Leidenschaft für Italien nun aufkeimen lässt? Das weiß sie noch nicht.

***

Foto: Timian Hopf

Sternekoch Simon Lang

Darf's ein roh marinierter Hamachi sein? Oder doch eher die Bretonische Rotbarbe en Papillote? Sternekoch Simon Lang bietet beides an. Nur: Das hat seinen Preis. Ein Menü in seinem Sternerestaurant Sartory im Hotel Maximilian's kostet schon mal an die 200 Euro. Selbstverständlich, dass da alles perfekt sein muss. Lang steht deswegen meist selbst in der Küche, und obwohl er sich auf ein großes Team verlassen kann: "Ich bin derjenige, der am Schluss sagt: So will ich's haben."

***

Foto: Timian Hopf

Arkadas-Betreiber Hasan Tekin

Einer, der Essen genauso liebt, ist Hasan Tekin. Seit mehr als 40 Jahren verkauft er Döner in der Maxstraße. Aber er verkauft ihn nicht nur, er isst ihn auch selbst. Jeden Tag. "Sonst fehlt mir etwas", sagt Tekin. Er sagt, er stehe jeden Tag im Laden. Tag und Nacht. Schlaf brauche er nur sehr wenig, die Arbeit hingegen tue ihm gut. Wäre da nur nicht der Gedanke an den Ruhestand. Denn: Entspannen und mal nichts tun – das kann sich Tekin beim besten Willen nicht vorstellen.

***

Foto: Timian Hopf

Wohngemeinschaft

Sie spielen Beer-Pong, gehen feiern und laden Freunde ein. Katharina, Lotta, Carolina und Dominik leben in einer Wohngemeinschaft in der Maxstraße. Sie beobachten das Treiben auf der Straße und lieben es, mittendrin in der Stadt zu sein. "Wenn ich Ruhe haben will, dann würde ich nicht in die Maxstraße ziehen", sagt Lotta. Trotzdem nervt es sie auch mal, wenn nachts Menschen vor dem Arkadas-Imbiss grölen oder Autoposer ihren Motor brüllen lassen. In der Maxstraße wohnen zu dürfen, bezeichnen sie trotzdem als Privileg.

***

Foto: Timian Hopf

Polizist Simon Crauser

Und dann eskaliert es. Jugendliche rotten sich zum Mob zusammen, werfen Glasflaschen, beleidigen Rettungskräfte. Die Erinnerung an die Krawallnacht 2021 auf der Augsburger Maxstraße hat sich bei Polizist Simon Crauser eingebrannt. "Da hatten Kollegen auch teilweise Angst", erzählt Crauser. Und wie ist die Situation heute? Wesentlich entspannter, sagt Crauser. Dennoch ist für ihn klar: Tagsüber geht er gerne auf die Maxstraße, auch privat. Nachts bleibt er der Partymeile lieber fern.

***

Sie wollen mehr über die Menschen der Maximilianstraße erfahren? Unsere neue Video-Serie "Mensch, Maxstraße – Augsburgs berühmteste Straße und ihre Gesichter" besteht aus vier Folgen, die exklusiv unseren Plus-Abonnentinnen und -Abonnenten vorbehalten sind. Sie finden unser neues "Augsburger Allgemeine Original" hier.

"Mensch, Maxstraße" ist bereits die vierte Videoserie aus der Reihe "Augsburger Allgemeine Original". Im Sommer 2022 widmeten sich Andre und Hechelmann dem Leben im Augsburger Hotelturm. Ein Jahr zuvor drehten sie eine vierteilige Serie anlässlich des 500. Geburtstags der Fuggerei, der ältesten bestehenden Sozialsiedlung der Welt. Außerdem thematisierten sie in zwei Folgen den dramatischen Augsburger Polizistenmord von 2011.