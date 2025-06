Messen in Augsburg: Die Termine 2025 Überblick

Auch in diesem Jahr finden in Augsburg wieder einige Messen statt. Hier gibt es den Überblick, welche Veranstaltungen noch anstehen.

Messen in Augsburg 2025: Termine in der Übersicht

28. September: BioSüd

29. bis 31. Oktober: Off-Grid Expo + Conference

7. bis 9. November: Spielwiesn

21. bis 23. November: SuperStay Live

Messe Augsburg: Auch Konzerte und Comedy-Shows in der Schwabenhalle

Neben Messen finden in der Schwabenhalle auf dem Messegelände auch in diesem Jahr Konzerte und Comedy-Shows statt. Unter anderem treten noch Özcan Cosar, Mario Barth und Kaya Yanar auf und für Musikfans gibt es ein Konzert von den Prinzen, die Schlagernacht oder auch einen Auftritt von Rainhard Fendrich.

Anreise und Parken an der Messe Augsburg

Die Messe Augsburg ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Anreise mit der Tram:

Die Tram-Linie 3 hält am "Bukowina Institut / PCI". Von dort aus gelangt man zu Fuß innerhalb von etwa sieben Minuten zur Messe. Alternativ kann man einen Bus nutzen und an der Haltestelle "Messe Süd" beziehungsweise "Messezentrum" aussteigen. Eine andere Möglichkeit ist, auf die Tram zu verzichten und den Bus Nummer 41 zu nutzen und an der Haltestelle "Messezentrum" auszusteigen.

Anreise mit der Bahn:

Wer mit der Bahn anreist, sollte an der Station "Augsburg Messe" aussteigen. Die Fahrtzeit vom Hauptbahnhof beträgt etwa fünf Minuten. Von der Haltestelle "Augsburg Messe" sind es noch etwa zehn Gehminuten zum Messegelände.

Alternativ kann man auch am Hauptbahnhof aussteigen und mit der Tram-Linie 3 in Richtung "Haunstetten West P+R" fahren und an der Haltestelle "Bukowina Institut / PCI" aussteigen. Die Fahrtzeit beträgt etwa zwölf Minuten. Von dort aus gelangt man fußläufig innerhalb von etwa sieben Minuten zur Messe. Alternativ kann man einen Bus nutzen und an der Haltestelle "Messe Süd" beziehungsweise „Messezentrum“ aussteigen.

Eine weitere Möglichkeit ist, vom Hauptbahnhof mit der Tram-Linie 3 zum Königsplatz zu fahren und dort in den Bus Nummer 41 in Richtung "Maria Stern" beziehungsweise "Bergstraße" umzusteigen und bis zur Haltestelle "Messezentrum" zu fahren. Die gesamte Fahrtzeit beträgt etwa 15 Minuten.

Anreise mit dem Auto:

Die Messe Augsburg liegt direkt an der B17. Beschilderungen führen direkt zum Messegelände. Detaillierte Informationen zu den geöffneten Eingängen und Parkflächen sind auf der jeweiligen Website der Veranstaltung zu finden. Die Adresse für das Navigationssystem lautet: "Am Messezentrum 5".

Insgesamt stehen etwa 3700 Parkplätze auf und rund um das Messegelände zur Verfügung. Je nach Größe der jeweiligen Veranstaltung werden unterschiedliche Parkräume angeboten und ausgeschildert.