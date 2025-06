Messerattacke beim Augsburger Post SV: Mitarbeiter reagierten schnell

Marcus Richter sitzt in einem Besprechungszimmer des Sportvereins Post SV in Pfersee, als eine Kollegin hereinplatzt. „Sie fragte nach einem Verbandskasten. Denn vor der Tür habe sich ein Messerangriff abgespielt.“ Der 28-Jährige überlegt nicht lange, holt den Erste-Hilfe-Koffer, eilt nach draußen. Wie berichtet, hatte ein Mann auf ein Mitglied des Vereins eingestochen. Die Gewalttat spielte sich im Areal am Sheridan-Park ab, wo sich schicke Firmengebäude und moderne Wohnanlagen befinden. Lisa Gilgen und Marcus Richter, die beide beim Post SV arbeiten, erzählen von einer Situation, die sie sich an diesem Ort nie hätten vorstellen können.

