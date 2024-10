Staatsanwaltschaft sicher: Augsburgerin wollte „x-beliebigen“ Menschen töten

Wen sie tötet, soll ihr egal gewesen sein. Sie wollte irgendeinen Menschen umbringen – so zumindest sieht es die Staatsanwaltschaft. Beinahe hätte das schreckliche Vorhaben geklappt. Seit Donnerstag muss sich eine 26 Jahre alte Frau aus Augsburg vor dem Landgericht verantworten. Jessica S. soll in einer Bar in der Jakoberstraße mit einem Messer auf einen Gast eingestochen haben. Das angebliche Motiv der Angeklagten klingt krude.

