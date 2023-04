Welche Augsburger Sterneköche steigen im Michelin auf, welche steigen ab?

In wenigen Tagen werden die Auszeichnungen des Restaurantführers "Michelin" bekannt gegeben. Augsburgs Sterneköche bleiben – zumindest nach außen hin – gelassen.

Wenn Sterneköche am Herd "zaubern", treffen Zitronenchampignons auf Joghurt und Ingwerschalen, um mit Olivenöl-Eis verfeinert zu werden. Oder der bretonische Seeteufel wird mit Liebstöckel-Öl "getränkt". Die Fuggerstadt hat mit Christian Grünwald (August) den einzigen Zwei-Sternekoch. Doch auch Benjamin Mitschele (Alte Liebe), sowie Simon Lang (Sartory) sind Sterneköche. Bleibt der Stern, kommt vielleicht sogar einer dazu, oder wird er aberkannt? Das ist die Frage, wenn der "Michelin" am kommenden Dienstagabend per Youtube die Wertungen für 2023 bekannt gibt.

Augsburgs Sterneköche geben sich betont gelassen

Auch wenn alle drei betonen, vor allem die Zufriedenheit des Gastes sei ihr Antrieb, lässt sie die Verleihung der Sterne durch den Restaurantführer "Michelin", der Bibel der Gourmets, nicht kalt. Auch wenn sich das Trio diesmal betont gelassen gibt.

Sternekoch Simon Lang kocht im Hotel Maximilian's. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild)

Während im letzten Jahr Zwei-Sternekoch Christian Grünwald noch aufgeregt war, gibt er sich beim Gespräch mit der Augsburger Allgemeinen locker. "Ich bin geboren als Koch, ich atme als Koch", so der 58-Jährige, Kreativität und Vielfältigkeit werde honoriert. Zumal er durch seine Zusammenarbeit mit einem Biobauernhof in Biberbach für sein Haus mit zwölf Plätzen sehr nachhaltig arbeite. Bei dieser Anzahl von Gästen habe er die optimale Konzentration am Herd. 2006 bekam er den ersten Stern, seit 2008 ununterbrochen zwei Sterne.

Die Michelin-Sterne haben Strahlkraft

Den ersten Stern bekam Simon Lang für das Sartory 2019. Seine Devise: "Wir lassen inzwischen mehr weg, als wir dazupacken." Denn das sei die hohe und schwere Kunst der Sterneküche. Er ist sich sicher, den Stern auch diesmal zu behalten. "Damit wären wir auch vollkommen zufrieden", so der 42-Jährige, denn die Strahlkraft der Sterne sei ungebrochen. Kräuter kommen im Sartory inzwischen von Langs Hochbeet im eigenen Garten.

Der Neuling im Sternereigen ist Benjamin Mitschele. Der 40-Jährige bekam für seine Alte Liebe mit 20 Plätzen im vergangenen Jahr diese Auszeichnung. Er sehe die Veröffentlichung des Michelin Anfang nächster Woche zwar gelassen, aber gespannt. Mit seinem Angebot von hausgemachten Kürbis-Tortellini, der Verbindung von Muscheln mit Schweinebauch oder dem gegrillten Knochenmark sieht er sich gut gerüstet. Da seine Frau und er ihr erstes Kind erwarten, verändert sich sein Fokus gerade etwas.

Immer wieder wird auch das Nose & Belly hinter dem Theater als Sterne-Aspirant genannt. Restaurantchef Hendrik Ketter winkt ab. "Das kann ich mir nicht vorstellen."

