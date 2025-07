„In einem Wohnblock, in dem keiner mehr Deutsch spricht, würde ich mich nicht wohlfühlen“

Genau so, wie der Augsburger Stadtteil Oberhausen schon ist, will Andreas Knoll es bei sich zu Hause nicht haben. Und trotzdem findet er es dort eigentlich gut. Monatelang hat der 46-Jährige aus Westendorf im Ostallgäu gegen ein Containerdorf für Geflüchtete demonstriert, machte sich als Sprecher einer Bürgerinitiative dagegen stark, wie in seinem Heimatdorf mehrere Dutzend Fremde untergebracht werden sollten. In Oberhausen, da hat ungefähr jeder zweite Einwohner keinen deutschen Pass, und von der anderen Hälfte haben viele Migrationshintergrund. Und ja, Knoll macht das Thema Migration in Deutschland Sorgen, so sehr wie kein anderes politisches Thema im Land, wie er sagt. Aber hier, in diesem Viertel mit Graue-Maus-Image, das zugleich das bunteste Augsburgs ist, fühlt er sich nicht unwohl.

