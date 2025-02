Das Thema Migration spaltet auch in Augsburg die Gemüter.

In Zeiten ungezügelter Debatten um den richtigen Kurs in der Migrationspolitik sind Zahlen wohltuend nüchtern. Der Blick auf Augsburg zeigt: Von den mehr als 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt sind ein Großteil Europäer, die lange hier leben und wesentlicher Teil der Gesellschaft sind. Augsburg ist wegen seiner Industrie seit jeher ein Anziehungspunkt für Arbeiter unterschiedlicher Herkunft gewesen. Ohne Menschen mit Migrationshintergrund wäre Augsburg schlicht nicht denkbar. Die Vielfalt der Stadt ist ein Gewinn. Es ist wichtig, sich das immer wieder zu vergegenwärtigen.

Die Zahlen zeigen aber auch, dass es vor allem in den letzten zehn Jahren verstärkte Zuwanderung aus dem Nahen und Mittleren Osten und Afrika gegeben hat. Das ist spürbar, auch im Stadtbild. Augsburg ist weit davon entfernt, überfremdet zu sein. Die Stadtregierung hat zudem keinen Einfluss darauf, wer Augsburg zugewiesen wird. Gesellschaften sind sensible Gebilde. Sie vertragen Veränderung, aber nicht zu viel und nicht zu schnell. Und für viele Augsburger hat es in den vergangenen Jahren schlicht zu viel Zuwanderung aus dem islamischen Kulturkreis gegeben. Die Sorge vor Kulturverlust ist präsent. Das sollte man nicht beiseiteschieben oder moralisch verurteilen. Jeder hat ein Recht auf den Wunsch, das zu erhalten, was er liebt oder gewohnt ist.

Anschläge wie in Aschaffenburg und München sorgen für Verunsicherung. Augsburg ist trotz der hohen Migrationsquote eine der sichersten Städte Deutschlands. Trotzdem kann auch jederzeit hier etwas passieren. So unbefriedigend es ist: Von Augsburg aus lässt sich an dieser Situation kaum etwas verändern. Die Konsequenz sollte nicht sein, sich einzukerkern. Vielmehr hilft ein kritischer, aber wohlwollender Blick auf die nach Augsburg kommenden Menschen. Jeder hat eine Chance verdient, ein wertvoller Teil dieser Stadt zu werden.