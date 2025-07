Migrationsquote an den Grundschulen: Könnte das in Augsburg funktionieren?

Zwei von drei Augsburger Grundschülern hatten zuletzt Migrationshintergrund. An der Löweneck-Schule in Oberhausen, die Birgit Löffler-Moody leitet, sind es fast 100 Prozent. 460 Kinder aus 30 Nationen lernen dort. Was also sagt die Rektorin dieser Schule zum jüngsten Vorstoß der neuen Bundesbildungsministerin Karin Prien, an den Schulen über eine Migrationsquote nachzudenken, bei der der Anteil der Schüler mit ausländischen Wurzeln pro Klasse auf 30 oder 40 Prozent begrenzt wäre?

„Ich finde das eine super Idee“, sagt Löffler-Moody klar. „Aber ich weiß nicht, wie wir die in einer Stadt wie Augsburg umsetzen sollen.“ Schließlich liegt die Migrationsquote aufgrund der Bevölkerungszusammensetzung auch an den meisten anderen Schulen in der Stadt schon über dem angestrebten Wert, an den Mittelschulen zuletzt im Augsburger Durchschnitt gar bei 83 Prozent, so dass ein Ausgleich innerhalb der Stadtgrenzen unmöglich wäre. „Man kann die Kinder ja nicht aufs Land schicken und die Landkinder zu uns fahren“, sagt sie. Das sei rein logistisch schon nicht machbar und gerade bei jungen Kindern auch nicht sinnvoll. Daneben, glaubt sie, hätten dafür auch die Eltern der Kinder in den ländlicheren Gemeinden wenig Verständnis. In anderen Gegenden sei die Einführung einer Migrationsquote vielleicht ein gangbarer Weg. Für eine Stadt wie Augsburg aber sehe sie darin keine Lösung.

Augsburgs Bildungsreferentin Martina Wild sieht Gefahr der Stigmatisierung

Damit teilt sie die Einschätzung von Augsburgs Bildungsreferentin Martina Wild. Auch sie hält eine prozentuale Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund nicht für sinnvoll. „Erst recht nicht mit Blick auf unsere vielfältige Stadt. Die demografische Realität in Großstädten wie Augsburg zeigt, dass der Migrationshintergrund bei Kindern häufig deutlich über der diskutierten Schwelle liegt.“

Entscheidend sei vielmehr, wie gut alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft – sprachlich und fachlich gefördert würden. „Eine Unterscheidung ausschließlich nach Migrationsstatus verfehlt diesen Fokus, birgt die Gefahr der Stigmatisierung und blendet Kinder aus Familien ohne Migrationshintergrund mit ähnlich großem Sprachförderbedarf aus“, findet Wild. Wie Brigitte Löffler-Moody hält Wild eine Quotenregelung in Augsburg auch rein organisatorisch für gar nicht umsetzbar. „Eine starre Quote würde an den ersten Schultagen jedes Jahr zu organisatorischem Aufwand führen, ohne den individuellen Förderbedarf zu treffen. Zudem müsste ein sehr großer Teil der Kinder nicht mehr wohnortnah beschult werden. Das würde für Kinder mit oder ohne Migrationsgeschichte gelten.“

Förderung muss weit vor dem ersten Schultag beginnen

Grundsätzlich sei es wichtiger, das Augenmerk auf den Bereich der frühkindlichen Bildung zu legen. Um dem wachsenden Förderbedarf in den Kitas, insbesondere im Bereich frühkindlicher Sprachentwicklung und sozial-emotionaler Kompetenzen, gerecht zu werden, brauche es einen deutlichen Ausbau der Angebote. Dazu gehöre auch, die Eltern noch stärker mit einzubeziehen und zu stärken. „Diesen Ansatz verfolgen wir speziell in den Bildungsmittelpunkten.“ Daneben setze man in Augsburg auf ein dichtes Netz an Maßnahmen, die Kinder schon im Kita- und Vorschulalter systematisch beim Deutschlernen stärken.

Neben der Beschulung von Kindern und Jugendlichen in unterschiedlichen Integrationsklassen werde in speziellen Sprachkitas und Willkommenskitas der Fokus auf den Spracherwerb gelegt. Lese-Inseln und Lesepaten-Projekte und die Stadtteilmütter täten ihr übriges. Dass die Sprachkompetenz der Augsburger Kitakinder dennoch unter dem Durchschnitt liegt, zeigte sich jüngst bei den Sprachstandserhebungen, die in diesem Jahr erstmals für alle Kinder, die 2026 zur Schule kommen, verpflichtend waren. Zwei Drittel der getesteten Kinder haben ihn nicht bestanden und werden nun bis zum Schuleintritt speziell gefördert.