Organisierte Kriminalität im Visier: Milliarden-Maschinerie Zoll wird in Augsburg immer wichtiger

Die Beamten sind gerade dabei, die Wohnung auf den Kopf zu stellen, da haben sie plötzlich einen Schuhkarton in der Hand. Was sie darin finden, ist aber kein Paar Sneaker oder Turnschuhe – sondern der Gegenwert eines neuen Luxuswagens: 165.000 Euro Bargeld in Scheinen, abgepackt in Bündeln und Briefumschlägen. Für den Augsburger Zoll ist die Entdeckung in der Wohnung eines Bauunternehmers aus dem Raum Ingolstadt ein spektakulärer Treffer. Verglichen mit den Summen, die er sonst jedes Jahr kassiert, sind 165.000 Euro trotzdem nur Kleinkram. Der Augsburger Zoll ist eine Milliarden-Maschinerie, die wächst.

